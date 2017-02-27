Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49

А бюджет типа вчера прирос на 15 ярдов гривен? Как тебе такое Илон Маск?

Просто клоунада,кто смотрит на официальные цифры рисуют от балды на отшебитесь и будь здоров,денег нет вообще,зато по бумагам уже норм.

Вот такое очковтирательство и банальное враньё,были квартальные платежи и ничего толком не собрали, а тут в межсезонье как повалило,уже наверное и МФВ можно посылать.

Востаннє редагувалось somilitark в Вів 24 лис, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.