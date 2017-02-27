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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6826682768286829>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:53

  sequence написав:
  vovan_prm написав:..
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.

ну и живет на свои, как и было до 2008 года.
а у нас тока "планы заимствований до кубырнаццатого года"

Хотелось бы увидеть такое государство :)
  zРадио написав:Бюджет сжирает уже почти все ресурсы банковской системы (которые не связывает сам же НБУ)

Вот здесь то собака и порылась.
На сегодняшний день связано около 100 млрд. Не скажу, что это хорошо, поскольку деньги должны работать, но резерв это достаточно серьезный.
Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Трудно надеяться, что у нас будет все хорошо, когда весь мир лихорадит в прямом и переносном смысле слова, но совсем уж отчаиваться на стоит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:08

  Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.

Да ну :shock:
Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы.
Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ.
НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 24 лис, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить!
По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:35

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.

Да ну :shock:
Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы.
Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ.
НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС


если Вам держава дала кредиты, то пускай платит тот кого кредитуют.

Меня кредитует ФРС, почему я буду платить налоги если я не имею к этому отношения?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:42

  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?


вершина 28.8

если 28.9 прорвем и далее прорвем 30, то будет 50. По этому не дадут уйти далее 28.7
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А бюджет типа вчера прирос на 15 ярдов гривен? Как тебе такое Илон Маск?
Просто клоунада,кто смотрит на официальные цифры рисуют от балды на отшебитесь и будь здоров,денег нет вообще,зато по бумагам уже норм.
Вот такое очковтирательство и банальное враньё,были квартальные платежи и ничего толком не собрали, а тут в межсезонье как повалило,уже наверное и МФВ можно посылать.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 24 лис, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:53

  vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить!
По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.


Не плутайте недобори зі збитків із крадіжками з прибутків.
Чомусь замість того, щоб зробити нормальний ЗАКОН, за яким можут в рівних умовах працювати усі, ви пропонуєте "кашмаріть" кого вирішить корумпований чиновник. Та ще згадуєте про корупцію...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:01

  vovan_prm написав:..
Кредит - есть обычной нормальной составляющей рыночных отношений.
То что не все дикари умеют его использовать, является лишь следствием непреодолимой ограниченности последних.

Ну так кредит не под 18%-20%? - простите, но это схема Мавроди. Схема Германии очень нравится - правительство тебе отдает меньше, чем занимало.
Если не ошибаюсь, рост заимствований должен быть подкреплен небумажным ростом экономики, а как оно на деле?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:06

  vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить!
По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.


А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі :roll: Звичайно, податки в Україні вони не сплачують.
Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або
навіть займають високі державні посади...
Кого і як кошмарити будемо :?:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:08

  sequence написав:
  vovan_prm написав:..
Кредит - есть обычной нормальной составляющей рыночных отношений.
То что не все дикари умеют его использовать, является лишь следствием непреодолимой ограниченности последних.

Ну так кредит не под 18%-20%? - простите, но это схема Мавроди. Схема Германии очень нравится - правительство тебе отдает меньше, чем занимало.
Если не ошибаюсь, рост заимствований должен быть подкреплен небумажным ростом экономики, а как оно на деле?

дефляція 0,5% зайняли на мінус 0,25%
з поправкою на дефлятор виходить плюс 0,25 тобі віддали,
а якщо займали при крос курсі до долара 1.1 а віддали при 1.18
непогано так.
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