Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Да ну Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы. Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ. НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС
Чималу частину того, що "недоплатили" сіромахи "побриють" згодом через ПДВ. Краще б звернули увагу на користувачів надрами (де ж "світові ціни та передовий досвід" та інше бла-бла; звичайно "слуги" руки господарів з баблом не будуть кусати) та "ефективність" використання бюджетних коштів (тоді з чого ж жити слугам).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить! По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.
А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі Звичайно, податки в Україні вони не сплачують. Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або навіть займають високі державні посади... Кого і як кошмарити будемо
а ще виробники яєць і пшона, яким держава помогає субсидіями і ПДВ повертає а ще надракопальщики та надросмоктальщики і трубопотокосидільщики, монополії та зелені кравасісі. Ім"я їм - легіон.
Ви самі розводите оффтоп, а потім постійні скарги - про валюту ані слова, тільки флуд, все не так, модерація не така. Повертаємося до тематики гілки, будь ласка. Починаємо з себе і поважаємо тих, хто приносить вагомий внесок у цю гілку...