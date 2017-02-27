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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6826682768286829

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:09

  vovan_prm написав:
  Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.

Да ну :shock:
Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы.
Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ.
НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС

Чималу частину того, що "недоплатили" сіромахи "побриють" згодом через ПДВ.
Краще б звернули увагу на користувачів надрами (де ж "світові ціни та передовий досвід" та інше бла-бла; звичайно "слуги" руки господарів з баблом не будуть кусати) та "ефективність" використання бюджетних коштів (тоді з чого ж жити слугам).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:09

  fler написав:..
Кого і як кошмарити будемо :?:

ну дык не ФОП рыжего же пугают кассовыми аппаратами?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:09

  fler написав:
  vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить!
По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.


А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі :roll: Звичайно, податки в Україні вони не сплачують.
Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або
навіть займають високі державні посади...
Кого і як кошмарити будемо :?:

а ще виробники яєць і пшона, яким держава помогає субсидіями і ПДВ повертає
а ще надракопальщики та надросмоктальщики і трубопотокосидільщики, монополії та зелені кравасісі.
Ім"я їм - легіон.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:28

Шановні форумчани!

Ви самі розводите оффтоп, а потім постійні скарги - про валюту ані слова, тільки флуд, все не так, модерація не така. Повертаємося до тематики гілки, будь ласка.
Починаємо з себе і поважаємо тих, хто приносить вагомий внесок у цю гілку...


З повагою,
Ірина_
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