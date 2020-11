Додано: Вів 24 лис, 2020 15:09

vovan_prm написав: Сибарит написав: Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.

Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.

Да ну

Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы.

Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ.

Чималу частину того, що "недоплатили" сіромахи "побриють" згодом через ПДВ.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell