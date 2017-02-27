Додано: Вів 24 лис, 2020 16:10

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............24.11.2020.........25.11.2020дата розрахунку.............23.11.2020..........24.11.2020Євро................................33,7553...............33,6801...-0.22%Долар США.....................28,3694..................+0.02%После полудня гривна отыграла около копейки.Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились.Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше.В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии.Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия.После 12 приподнялись на копейку и ушли на обед. После обеда снова пошли вниз. За час опустились на 2.5 копейки. В самом конце этого снижения, в совершенно неурочное время, спред сузился до 1.5 копеек. Возникает подозрение, что торговать сегодня решили в ночную сменуПослеобеденное снижение произошло в противоходе с индексом доллара, который за время обеда вырос.Официальный курс встретили котировками 28.3450 - 28.3600. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 24.1643 (-3) +4212018 - 27.7958 (+5) +582017 - 26.9136 (+5)2016 - 25.5880 (+0)