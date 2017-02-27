Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Да ну Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы. Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ. НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС
Чималу частину того, що "недоплатили" сіромахи "побриють" згодом через ПДВ. Краще б звернули увагу на користувачів надрами (де ж "світові ціни та передовий досвід" та інше бла-бла; звичайно "слуги" руки господарів з баблом не будуть кусати) та "ефективність" використання бюджетних коштів (тоді з чого ж жити слугам).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить! По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.
А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі Звичайно, податки в Україні вони не сплачують. Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або навіть займають високі державні посади... Кого і як кошмарити будемо
а ще виробники яєць і пшона, яким держава помогає субсидіями і ПДВ повертає а ще надракопальщики та надросмоктальщики і трубопотокосидільщики, монополії та зелені кравасісі. Ім"я їм - легіон.
Ви самі розводите оффтоп, а потім постійні скарги - про валюту ані слова, тільки флуд, все не так, модерація не така. Повертаємося до тематики гілки, будь ласка. Починаємо з себе і поважаємо тих, хто приносить вагомий внесок у цю гілку...
Сибарит написав:Вот здесь то собака и порылась. На сегодняшний день связано около 100 млрд. Не скажу, что это хорошо, поскольку деньги должны работать, но резерв это достаточно серьезный.
Я бы перефразировал - есть нерационально используемый резерв для поддержания нерациональной системы финансовых спекуляций. Уверен, не станете спорить с тем, что банковский сектор не должен танцевать на костях реального - мы не Лихтенштейн, не Монако и не БВО
Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Если учесть фактор радикального падения возврата НДС, то нетто-сборы снизились таки весьма существенно (что, собственно, и отражает реальное состояние дел в экономике)
Сибарит написав:Трудно надеяться, что у нас будет все хорошо, когда весь мир лихорадит в прямом и переносном смысле слова, но совсем уж отчаиваться на стоит.
Согласен. Но весь мир не изобрел ничего лучше количественного смягчения. Мы же в угоду небольшой кучки финансовых спекулянтов и лоббистов импорта, наоборот, ужесточаем монетарную политику. Напомню, что подобное мы проходили уже при Арбузе в 2012-2013 гг. Только тогда оно не было отягощено турбулентностью мировых финансовых рынков. И несмотря на это последствия были ужасны...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 лис, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48273 ... ova-palata Державний борг за 9 місяців 2020 року збільшився на 347 млрд грн або 17%, – до 2,3 трлн грн.За його словами, це відбулося здебільшого через девальвацію гривні. При цьому лише на обслуговування боргу було спрямовано кожну восьму гривню доходів держбюджету.За оцінкою наших фахівців, за таких умов план доходів у 2020 році може бути перевиконано,” – зазначив Пацкан.Водночас, ситуація з видатками не така оптимістична. Так, у січні–вересні видатки загального фонду на 93 млрд грн, або 11%, менші плану на звітний період.
1. Расходы на проценты и тело долга - фантастик.
В 2021-м проходило, что 600 млрд.грн., 55-60% доходной части бюджета на это "святое" дело пойдет.
2.Доходы в текущем - типа норм., но вопрос за счет кого перевыполнение плана ? Если за счет ликвидации схем и скруток ,то это гуд, если за счет оплаты налогов наперед и "нагинания" граждан - это это только еще больше прибьет единственный из наших двух локомотивов (внешнего и внутреннего ) - внутренний оптимизм, спрос и драйвер.
Поезд без локомотива не поедет, остановится в поле.
3.Расходы не выполнены - для экономики это "бед", так как мультипликатор и т.п., для того,чтобы как-то попытаться свести концы и заплатить хотя бы защищенные статьи и кое-что непервоочередное - это хорошо, так как денег нет, экономика не развивается по большому счету, а внешние кредиторы-прессуют , у них своя игра там.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............24.11.2020.........25.11.2020 дата розрахунку.............23.11.2020..........24.11.2020 Євро................................33,7553...............33,6801...-0.22% Долар США.....................28,3694...............28,3741...+0.02% После полудня гривна отыграла около копейки. Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились. Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше. В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии. Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия. После 12 приподнялись на копейку и ушли на обед. После обеда снова пошли вниз. За час опустились на 2.5 копейки. В самом конце этого снижения, в совершенно неурочное время, спред сузился до 1.5 копеек. Возникает подозрение, что торговать сегодня решили в ночную смену Послеобеденное снижение произошло в противоходе с индексом доллара, который за время обеда вырос. Официальный курс встретили котировками 28.3450 - 28.3600. За день опустились на 2.5 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 24.1643 (-3) +421 2018 - 27.7958 (+5) +58
Сибарит написав:Вот здесь то собака и порылась. На сегодняшний день связано около 100 млрд. Не скажу, что это хорошо, поскольку деньги должны работать, но резерв это достаточно серьезный.
Я бы перефразировал - есть нерационально используемый резерв для поддержания нерациональной системы финансовых спекуляций. Уверен, не станете спорить с тем, что банковский сектор не должен танцевать на костях реального - мы не Лихтенштейн, не Монако и не БВО
Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Если учесть фактор радикального падения возврата НДС, то нетто-сборы снизились таки весьма существенно (что, собственно, и отражает реальное состояние дел в экономике)
Сибарит написав:Трудно надеяться, что у нас будет все хорошо, когда весь мир лихорадит в прямом и переносном смысле слова, но совсем уж отчаиваться на стоит.
Согласен. Но весь мир не изобрел ничего лучше количественного смягчения. Мы же в угоду небольшой кучки финансовых спекулянтов и лоббистов импорта, наоборот, ужесточаем монетарную политику. Напомню, что подобное мы проходили уже при Арбузе в 2012-2013 гг. Только тогда оно не было отягощено турбулентностью мировых финансовых рынков. И несмотря на это последствия были ужасны...
Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт.