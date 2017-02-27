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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6828682968306831>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:00

Динамика инвестиций (в % от прошлого года) в разрезе отраслей - никакого просветления в 3-м квартале! Погружаемся все глубже и глубже

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsxЗображення

Из коммерческих отраслей держатся только телеком и ИТ. Ну и импорт автохлама (в статье Наземний и трубопровідний транспорт).

PS: медицина с учетом обстоятельств - просто за гранью понимания. Там, наоборот, должен был быть всплекс за счет строительства госпиталей, кислородных трасс и закупки оборудования. Но маємо шо маємо (с)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:01

28.32/33-28.38/39 боковик однако
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

РАДНИК ЄРМАКА: ТРАНШУ МВФ ДО КІНЦЯ РОКУ НЕ БУДЕ, ПРОБЛЕМА З

За даними Міністерства фінансів, за січень-жовтень держбюджет було виконано з дефіцитом 111 млрд грн (у т.ч. загальний фонд – з дефіцитом 120 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 214,2 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту держбюджету на 2020 рік, передбачений у його чинній редакції, - 298,4 млрд грн.

Як зауважував Мінфін, фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за 10 місяців склали 426,5 млрд грн (75,2% від запланованих на цей період), у т.ч. внутрішні - 246,9 млрд грн (77,9% від плану), зовнішні - 179,6 млрд грн (71,7% від плану).

3 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 1,96 млрд грн, 10 листопада - на 7,88 млрд грн, 17 листопада - на 2,5 млрд грн.

Екс-міністр фінансів Ігор Уманський, який подав у відставку з посади радника глави Офісу президента, заявляв, що як мінімум 100 млрд грн запланованих видатків держбюджету в 2020 році не будуть профінансовані. Він закликав уряд публічно та прозоро провести секвестр, а не в ручному режимі визначати, які бюджетні видатки фінансувати, а які - ні.

Як повідомлялося, за даними Держказначейства, за 10 місяців не профінансовано витрат держбюджету на 95,7 млрд грн (з них «захищені» статті - 34,4 млрд). Ще мінус 26,8 млрд грн - витрати зі спецфонду держбюджету. Тобто в сумі уряд на кінець жовтня недорахувався 122,5 млрд грн для виконання видаткової частини держбюджету.

Екс-заступник міністра економіки Павло Кухта констатував, що згідно з оперативними даними Держказначейства, на 23 листопада наявні неоплачені фінансові зобов`язання становили 9,4 млрд грн, з них 3 млрд по захищених видатках. "Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять", - констатував екс-урядовець.


http://finbalance.com.ua/news/radnik-rmaka-transhu-mvf-do-kintsya-roku-ne-bude-problema-z-likvidnistyu-supervelika
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:39

  Teo написав:А як на нашому ринку відбувається операція конверсії при обміні доларів на євро? Банк напряму обмінює валюту у іншого банку (або у себе) чи опосередковано через гривні?


в банках курс не выгодный
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:49

  Амвросий написав:
  Teo написав:А як на нашому ринку відбувається операція конверсії при обміні доларів на євро? Банк напряму обмінює валюту у іншого банку (або у себе) чи опосередковано через гривні?


в банках курс не выгодный


мова про юридичну особу.
варіант поза банком відпадає.
Teo
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:54

  prodigy написав:28.32/33-28.38/39 боковик однако

28, 4- 28, 5 , Харків, як я і казав нв початку листопада повернемось до цих значень, але ж я прогноз на місяць давав, розумієте, що це дуже ризикована подія, але назавтра піде вже туди , куди я і казав.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:59

  Долярчик написав:Хелов, гайз! :)

Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі?
Чи ще з тиждень почекати?

(бо пошук на ютубі результатів не приніс)

Назва каналу "Тrust True", трохи похибку зробив на 3 дні,назавтра піде до гори.
Чекаю на вівторок 29, 1, на 3 дні похибку зробив, з ким не буває? :)
Перше відео вийде 30 листопада, коли курс побачимо, 29,1.
Востаннє редагувалось Trast в Вів 24 лис, 2020 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:07

  prodigy написав:
  Ой+ написав: Може і випадково він тоді попав, але в точку.


Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время(с)

аналитик слабенький, а прогнозист никакой...активен в валютных операциях( без существенной прибыли)

его ветка-пустая трата времени

на утро 28,35/40

черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ

Згоден, як це працює, дивемось в архів моїх прогнозів, далі дивимось як змінюються думки у Переса по часу, і що цікаве, написав мені не писати в його блоці, сміявся з цього і сміюсь далі.
Жартівник, ваш Перес.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:15

Тем временем (результаты овгз-аукциона):

По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ привлечено 16 612 млн грн. и 4,7 млн евро.

По сумме - весьма неплохо (перекрывает все выплаты этой недели), а вот по ставкам - не то что бы: даже по 140-дневным (привлечено почти 7 млрд) - ставка 10%.

Эх, плакали кредиты по 5-7-9% :D

-----------------------------------------
Полная картина тут: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:16

Вот интересно, по факту все кругом сворачивается и закрывается, а по отчетам налоги исправно собираются. Как такой фокус получается? За счет чего налоги собирают?

Зображення


Любопытен также график сальдо покупки/продажи валюты населением.
Матрасы уже год трусят, на сколько еще хватит?
Зображення
Амвросий
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