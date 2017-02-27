Из коммерческих отраслей держатся только телеком и ИТ. Ну и импорт автохлама (в статье Наземний и трубопровідний транспорт).
PS: медицина с учетом обстоятельств - просто за гранью понимания. Там, наоборот, должен был быть всплекс за счет строительства госпиталей, кислородных трасс и закупки оборудования. Но маємо шо маємо (с)
За даними Міністерства фінансів, за січень-жовтень держбюджет було виконано з дефіцитом 111 млрд грн (у т.ч. загальний фонд – з дефіцитом 120 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 214,2 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту держбюджету на 2020 рік, передбачений у його чинній редакції, - 298,4 млрд грн.
Як зауважував Мінфін, фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за 10 місяців склали 426,5 млрд грн (75,2% від запланованих на цей період), у т.ч. внутрішні - 246,9 млрд грн (77,9% від плану), зовнішні - 179,6 млрд грн (71,7% від плану).
3 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 1,96 млрд грн, 10 листопада - на 7,88 млрд грн, 17 листопада - на 2,5 млрд грн.
Екс-міністр фінансів Ігор Уманський, який подав у відставку з посади радника глави Офісу президента, заявляв, що як мінімум 100 млрд грн запланованих видатків держбюджету в 2020 році не будуть профінансовані. Він закликав уряд публічно та прозоро провести секвестр, а не в ручному режимі визначати, які бюджетні видатки фінансувати, а які - ні.
Як повідомлялося, за даними Держказначейства, за 10 місяців не профінансовано витрат держбюджету на 95,7 млрд грн (з них «захищені» статті - 34,4 млрд). Ще мінус 26,8 млрд грн - витрати зі спецфонду держбюджету. Тобто в сумі уряд на кінець жовтня недорахувався 122,5 млрд грн для виконання видаткової частини держбюджету.
Екс-заступник міністра економіки Павло Кухта констатував, що згідно з оперативними даними Держказначейства, на 23 листопада наявні неоплачені фінансові зобов`язання становили 9,4 млрд грн, з них 3 млрд по захищених видатках. "Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять", - констатував екс-урядовець.
28, 4- 28, 5 , Харків, як я і казав нв початку листопада повернемось до цих значень, але ж я прогноз на місяць давав, розумієте, що це дуже ризикована подія, але назавтра піде вже туди , куди я і казав.
Не в курсі, чи вже пан Траст вийшов на ютубі? Чи ще з тиждень почекати?
(бо пошук на ютубі результатів не приніс)
Назва каналу "Тrust True", трохи похибку зробив на 3 дні,назавтра піде до гори. Чекаю на вівторок 29, 1, на 3 дні похибку зробив, з ким не буває? Перше відео вийде 30 листопада, коли курс побачимо, 29,1.
Востаннє редагувалось Trast в Вів 24 лис, 2020 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Ой+ написав: Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время(с)
аналитик слабенький, а прогнозист никакой...активен в валютных операциях( без существенной прибыли)
его ветка-пустая трата времени
на утро 28,35/40
черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ
Згоден, як це працює, дивемось в архів моїх прогнозів, далі дивимось як змінюються думки у Переса по часу, і що цікаве, написав мені не писати в його блоці, сміявся з цього і сміюсь далі. Жартівник, ваш Перес.