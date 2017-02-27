Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

За даними Міністерства фінансів, за січень-жовтень держбюджет було виконано з дефіцитом 111 млрд грн (у т.ч. загальний фонд – з дефіцитом 120 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 214,2 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту держбюджету на 2020 рік, передбачений у його чинній редакції, - 298,4 млрд грн.Як зауважував Мінфін, фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за 10 місяців склали, у т.ч. внутрішні - 246,9 млрд грн (77,9% від плану), зовнішні - 179,6 млрд грн (71,7% від плану).3 листопада Мінфін розмістив ОВДП на 1,96 млрд грн, 10 листопада - на 7,88 млрд грн, 17 листопада - на 2,5 млрд грн.Екс-міністр фінансів Ігор Уманський, який подав у відставку з посади радника глави Офісу президента, заявляв, що як мінімум 100 млрд грн запланованих видатків держбюджету в 2020 році не будуть профінансовані. Він закликав уряд публічно та прозоро провести секвестр, а не в ручному режимі визначати, які бюджетні видатки фінансувати, а які - ні.Як повідомлялося, за даними Держказначейства, за 10 місяців не профінансовано витрат держбюджету на 95,7 млрд грн (з них «захищені» статті - 34,4 млрд). Ще мінус 26,8 млрд грн - витрати зі спецфонду держбюджету. Тобто в сумі уряд на кінець жовтня недорахувався 122,5 млрд грн для виконання видаткової частини держбюджету.Екс-заступник міністра економіки Павло Кухта констатував, що згідно з оперативними даними Держказначейства, на 23 листопада"Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять", - констатував екс-урядовець.