RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6828682968306831

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:31

  freeze написав:
  fler написав:Кого і як кошмарити будемо
Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт. :lol:

Динозавров и медведей мочить нереально, "нет у нас методов против офшоров и контрабаса" (почти (с)). Мочат, кого могут, да и то неэффективно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17783
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32

  freeze написав:
  fler написав:Кого і як кошмарити будемо


Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт. :lol:



https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/26/629473/

Зображення


В то время как "космические корабли бороздят просторі вселенной", и это реально без иронии:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48272 ... za-kvartal
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини виріс на рекордні 8,5% в ІІІ кварталі, оскільки найбільша економіка Європи частково оговталася від безпрецедентного спаду, викликаного першою хвилею пандемії COVID-19 навесні.

У нас - "знов за рибу гроши", или на русском "опять двадцать пять" все три десятилетия.

freeze стоит поблагодарить за отличную ссылку, которая в "десятку".
Таких ссылок и аналитики на ветке явно не хватает,если не сказать,что они единичны,ведь
сухие цифры МБ, или окон,или нала - это всего лишь "сьогодення",
а эта ссылка позволяет заглянуть немного далее собственного носа.

Это то о чем я всегда говорил, главная ошибка :

ищут бабки не в тех карманах, если коротко.

На самом деле - это системный многолетний кризис, но с парового бака может сорвать крышку в какой-то момент.

Что мы начинаем наблюдать вот уже несколько месяцев - помаленьку крышка подпрыгивает, несмотря на почти тотальное безденежье мелкого и даже части среднего бизнеса и населения, даже на такой "бедной " базе
-
гривна медленно, но уверенно движется к "тридцатке".

Это психологически важный рубеж.

Подстегнуть процесс могут разные факторы.
К примеру:

-стадо оленей с депо-рынка

- резкое повышение оборотов печатного станка банально для того, чтобы покрыть самое необходимое

-Байдено-МВФ-ские игры с затяжкой этого мизерного,

я бы сказал очень позорного 1 млрд.дол.,
ну или что-то в этом роде, после Нового года

-пресловутая раскачка лодки "голодными"

-обострение каких-то внешних шоков, например, некомфортная цена на рынках на продукты экспорта, или цена на нефть-газ вверх по мере восстановления мировой экономики в случае уменьшения ковидных проблем

И тогда мы можем пойти вразрез с Европой - они восстанавливаются,
а наша экономика в стагнационно-депресионно-инфляционной спирали.
Инфляция при депрессии и безденежье звучит немного нелогично.

Так а гривна сейчас также ведет себя алогично, и при карантине даже не думает пробивать 28 вниз, скорее наоборот, укрепляется на новых позициях.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 848
З нами з: 09.11.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав: Вт 24 ноя, 2020 19:15
Тем временем (результаты овгз-аукциона):
По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ привлечено 16 612 млн грн. и 4,7 млн евро. По сумме - весьма неплохо (перекрывает все выплаты этой недели), а вот по ставкам - не то что бы: даже по 140-дневным (привлечено почти 7 млрд) - ставка 10%. Эх, плакали кредиты по 5-7-9%


Пропетяли.... Завтра вниз, в чт. - вверх? Или это ре-инвестиция в овгз от условных нерезов? Если нет и сегодня зашли госы, а завтра выйдеут нерезы,
то 14 ярдов грн. д.б. в чт-пт. стерилизованы.
matroSkin
 
Повідомлень: 215
З нами з: 14.11.12
Подякував: 88 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:46

  proftpd66 написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?


вершина 28.8

если 28.9 прорвем и далее прорвем 30, то будет 50. По этому не дадут уйти далее 28.7


виходить, що зараз не варто поспішати купувати долар?
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 21.04.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6828682968306831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, sergikkc007 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2056, 2057, 2058
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20575 2650711
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 16:31
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1681433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.