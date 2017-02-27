В то время как "космические корабли бороздят просторі вселенной", и это реально без иронии:https://news.finance.ua/ua/news/-/48272 ... za-kvartal
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини виріс на рекордні 8,5% в ІІІ кварталі, оскільки найбільша економіка Європи частково оговталася від безпрецедентного спаду, викликаного першою хвилею пандемії COVID-19 навесні.
У нас - "знов за рибу гроши", или на русском "опять двадцать пять" все три десятилетия.
freeze стоит поблагодарить за отличную ссылку, которая в "десятку".
Таких ссылок и аналитики на ветке явно не хватает,если не сказать,что они единичны,ведь
сухие цифры МБ, или окон,или нала - это всего лишь "сьогодення",
а эта ссылка позволяет заглянуть немного далее собственного носа.
Это то о чем я всегда говорил, главная ошибка :
ищут бабки не в тех карманах, если коротко.
На самом деле - это системный многолетний кризис, но с парового бака может сорвать крышку в какой-то момент.
Что мы начинаем наблюдать вот уже несколько месяцев - помаленьку крышка подпрыгивает, несмотря на почти тотальное безденежье мелкого и даже части среднего бизнеса и населения, даже на такой "бедной " базе
-
гривна медленно, но уверенно движется к "тридцатке".
Это психологически важный рубеж.
Подстегнуть процесс могут разные факторы.
К примеру:
-стадо оленей с депо-рынка
- резкое повышение оборотов печатного станка банально для того, чтобы покрыть самое необходимое
-Байдено-МВФ-ские игры с затяжкой этого мизерного,
я бы сказал очень позорного 1 млрд.дол.,
ну или что-то в этом роде, после Нового года
-пресловутая раскачка лодки "голодными"
-обострение каких-то внешних шоков, например, некомфортная цена на рынках на продукты экспорта, или цена на нефть-газ вверх по мере восстановления мировой экономики в случае уменьшения ковидных проблем
И тогда мы можем пойти вразрез с Европой - они восстанавливаются,
а наша экономика в стагнационно-депресионно-инфляционной спирали.
Инфляция при депрессии и безденежье звучит немного нелогично.
Так а гривна сейчас также ведет себя алогично, и при карантине даже не думает пробивать 28 вниз, скорее наоборот, укрепляется на новых позициях.