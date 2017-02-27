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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6828682968306831

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:31

  freeze написав:
  fler написав:Кого і як кошмарити будемо
Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт. :lol:

Динозавров и медведей мочить нереально, "нет у нас методов против офшоров и контрабаса" (почти (с)). Мочат, кого могут, да и то неэффективно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32

  freeze написав:
  fler написав:Кого і як кошмарити будемо


Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт. :lol:



https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/26/629473/

Зображення


В то время как "космические корабли бороздят просторі вселенной", и это реально без иронии:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48272 ... za-kvartal
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини виріс на рекордні 8,5% в ІІІ кварталі, оскільки найбільша економіка Європи частково оговталася від безпрецедентного спаду, викликаного першою хвилею пандемії COVID-19 навесні.

У нас - "знов за рибу гроши", или на русском "опять двадцать пять" все три десятилетия.

freeze стоит поблагодарить за отличную ссылку, которая в "десятку".
Таких ссылок и аналитики на ветке явно не хватает,если не сказать,что они единичны,ведь
сухие цифры МБ, или окон,или нала - это всего лишь "сьогодення",
а эта ссылка позволяет заглянуть немного далее собственного носа.

Это то о чем я всегда говорил, главная ошибка :

ищут бабки не в тех карманах, если коротко.

На самом деле - это системный многолетний кризис, но с парового бака может сорвать крышку в какой-то момент.

Что мы начинаем наблюдать вот уже несколько месяцев - помаленьку крышка подпрыгивает, несмотря на почти тотальное безденежье мелкого и даже части среднего бизнеса и населения, даже на такой "бедной " базе
-
гривна медленно, но уверенно движется к "тридцатке".

Это психологически важный рубеж.

Подстегнуть процесс могут разные факторы.
К примеру:

-стадо оленей с депо-рынка

- резкое повышение оборотов печатного станка банально для того, чтобы покрыть самое необходимое

-Байдено-МВФ-ские игры с затяжкой этого мизерного,

я бы сказал очень позорного 1 млрд.дол.,
ну или что-то в этом роде, после Нового года

-пресловутая раскачка лодки "голодными"

-обострение каких-то внешних шоков, например, некомфортная цена на рынках на продукты экспорта, или цена на нефть-газ вверх по мере восстановления мировой экономики в случае уменьшения ковидных проблем

И тогда мы можем пойти вразрез с Европой - они восстанавливаются,
а наша экономика в стагнационно-депресионно-инфляционной спирали.
Инфляция при депрессии и безденежье звучит немного нелогично.

Так а гривна сейчас также ведет себя алогично, и при карантине даже не думает пробивать 28 вниз, скорее наоборот, укрепляется на новых позициях.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав: Вт 24 ноя, 2020 19:15
Тем временем (результаты овгз-аукциона):
По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ привлечено 16 612 млн грн. и 4,7 млн евро. По сумме - весьма неплохо (перекрывает все выплаты этой недели), а вот по ставкам - не то что бы: даже по 140-дневным (привлечено почти 7 млрд) - ставка 10%. Эх, плакали кредиты по 5-7-9%


Пропетяли...
Завтра вниз, в чт. - вверх? Или это ре-инвестиция в овгз от условных нерезов?
Если нет и сегодня зашли госы, а завтра выйдут нерезы, то 14 ярдов грн. д.б. в чт-пт. стерилизованы на МБ. Всё по плану, к сожалению... 28,5 до конца недели ЧП, 29 до 10-х чисел, дальше - антракт на локдаун. И никакие 8 вовиных тысяч (гробовых для бизнеса) валютный рынок не взорвут - не те суммы, и пока они есть только на видосике.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 24 лис, 2020 19:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:46

  proftpd66 написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?


вершина 28.8

если 28.9 прорвем и далее прорвем 30, то будет 50. По этому не дадут уйти далее 28.7


виходить, що зараз не варто поспішати купувати долар?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:51

  Амвросий написав:Вот интересно, по факту все кругом сворачивается и закрывается, а по отчетам налоги исправно собираются. Как такой фокус получается? За счет чего налоги собирают?


Так это по сентябрь. Летом еще относительно неплохо было - бизнес жил за счет денежных резервов прошлых периодов и веры в скорое восстановление. По крайней мере средний и крупный. Но долго без поддержки так продолжаться не может, тем более, что банки не кредитуют (валовый портфель кредитов бизнеса сокращается)

  Амвросий написав:Любопытен также график сальдо покупки/продажи валюты населением.
Матрасы уже год трусят, на сколько еще хватит?


Я бы не объединял полгода до начала кризиса и полгода после начала кризиса. В первом случае заначки худели как раз на стабильно растущих доходах и уверенности в завтрашнем дне. Во втором - на шкурной необходимости латать дыры семейных бюджетов.

А насколько хватит матрасов еще - у большинства населения ни насколько. Иначе люди бы не сопротивлялись карантину при 15 тыс заболевших в день (это те же самые люди, которые весной его соблюдали при 150 заболевших в день - потому что на черный день еще копеечка была). Так что если нетто-продажа валюты и будет продолжаться дальше, это станет скорее результатом небольшой покупки в силу падения доходов, нежели большой продажи из бездонных матрасов...

Как-то так, ИМХО
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:15

  Амвросий написав:Вот интересно, по факту все кругом сворачивается и закрывается, а по отчетам налоги исправно собираются. Как такой фокус получается? За счет чего налоги собирают?

Тут есть 2 варианта. Либо по факту все кругом не сворачивается и не закрывается, либо все кругом не сворачивается и не закрывается. Вы же не думаете, что какой-то филантроп наполняет казну налогами ? И про жирок с летних жирных месяцев тоже басни. Декабрь на носу, а дефолта все нет. Помню как писали, что не переживем август.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:43

Ну вот и все )) Наигрались в свои 5-7-9
Ставки привлечения взлетели шо дурные.
Минфин привлек гривневые ресурсы по ставке 10-11,75%
Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
А еще забавно выглядят сроки привлечения по крупным размещениям, на 140 и 189 дней , угу, нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Это на фоне того что завтра погашение на 12 млрд грн.
Ну и евро заняли даже меньше чем в среду погасили.


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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:04

  zzzzzz написав:Ну вот и все )) Наигрались в свои 5-7-9
Ставки привлечения взлетели шо дурные.
Минфин привлек гривневые ресурсы по ставке 10-11,75%
Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
А еще забавно выглядят сроки привлечения по крупным размещениям, на 140 и 189 дней , угу, нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться. Это на фоне того что завтра погашение на 12 млрд грн.
Ну и евро заняли даже меньше чем в среду погасили.


А пересичных стригут дальше - гэп с ОВГЗ уже 4 п.п. в пользу последних. Интересно, как скоро гривневая депо-масса окажется в обменниках? :roll:

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