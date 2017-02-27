Додано: Вів 24 лис, 2020 18:32

freeze написав: fler написав: Кого і як кошмарити будемо Кого і як кошмарити будемо



Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт.







https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/26/629473/



Отдельные персонажи каких много в правительстве и не только почему-то предлагают мочить с начала ту небольшую кошку или собаку, ту что в конце, но с пулемётом бросаются в защиту динозавров и медведей, видимо надеясь, что до них очередь не дойдёт.

В то время как "космические корабли бороздят просторі вселенной", и это реально без иронии:Валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини виріс на рекордні 8,5% в ІІІ кварталі, оскільки найбільша економіка Європи частково оговталася від безпрецедентного спаду, викликаного першою хвилею пандемії COVID-19 навесні.У нас - "знов за рибу гроши", или на русском "опять двадцать пять" все три десятилетия.freeze стоит поблагодарить за отличную ссылку, которая в "десятку".Таких ссылок и аналитики на ветке явно не хватает,если не сказать,что они единичны,ведьсухие цифры МБ, или окон,или нала - это всего лишь "сьогодення",а эта ссылка позволяет заглянуть немного далее собственного носа.Это то о чем я всегда говорил, главная ошибка :ищут бабки не в тех карманах, если коротко.На самом деле - это системный многолетний кризис, но с парового бака может сорвать крышку в какой-то момент.Что мы начинаем наблюдать вот уже несколько месяцев - помаленьку крышка подпрыгивает, несмотря на почти тотальное безденежье мелкого и даже части среднего бизнеса и населения, даже на такой "бедной " базегривна медленно, но уверенно движется к "тридцатке".Это психологически важный рубеж.Подстегнуть процесс могут разные факторы.К примеру:-стадо оленей с депо-рынка- резкое повышение оборотов печатного станка банально для того, чтобы покрыть самое необходимое-Байдено-МВФ-ские игры с затяжкой этого мизерного,я бы сказал очень позорного 1 млрд.дол.,ну или что-то в этом роде, после Нового года-пресловутая раскачка лодки "голодными"-обострение каких-то внешних шоков, например, некомфортная цена на рынках на продукты экспорта, или цена на нефть-газ вверх по мере восстановления мировой экономики в случае уменьшения ковидных проблемИ тогда мы можем пойти вразрез с Европой - они восстанавливаются,а наша экономика в стагнационно-депресионно-инфляционной спирали.Инфляция при депрессии и безденежье звучит немного нелогично.Так а гривна сейчас также ведет себя алогично, и при карантине даже не думает пробивать 28 вниз, скорее наоборот, укрепляется на новых позициях.