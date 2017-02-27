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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:25
zzzzzz написав:
Минфин привлек гривневые ресурсы по ставке 10-11,75%
Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
Надо было продолжать привлекать под около 20, как до них?
Работали именно по рынку. Когда появилась возможность привлекать дешевле, стали привлекать дешевле. Когда рынок потребовал вверх, а привлекать стало необходимо, стали привлекать дороже.
Это именно по рынку. По изменяющемуся рынку.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:31
А КЭШ ляпал языком, мол больше на грудь банки не могут принять, портфель ОВГЗ не будет расти. 35% от депозитной базы это край и ни каплей больше.
Думаю на этой неделе минимум половина из 16-ти ярдов погашений уйдёт на выход в валюту, ибо погасятся облигации нерезам,а порфель банков скакнёт нехило.
Хорошая власть, враньё на каждом шагу, цинизмом поганяет, даже МВФу не гнушаются вешать откровенную лапшу на уши((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:40
matroSkin написав: headshaker написав:
Вт 24 ноя, 2020 19:15
Тем временем (результаты овгз-аукциона):
По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ привлечено 16 612 млн грн. и 4,7 млн евро. По сумме - весьма неплохо (перекрывает все выплаты этой недели), а вот по ставкам - не то что бы: даже по 140-дневным (привлечено почти 7 млрд) - ставка 10%. Эх, плакали кредиты по 5-7-9%
Пропетяли...
Завтра вниз, в чт. - вверх? Или это ре-инвестиция в овгз от условных нерезов?
Если нет и сегодня зашли госы, а завтра выйдут нерезы, то 14 ярдов грн. д.б. в чт-пт. стерилизованы на МБ. Всё по плану, к сожалению... 28,5 до конца недели ЧП, 29 до 10-х чисел, дальше - антракт на локдаун. И никакие 8 вовиных тысяч (гробовых для бизнеса) валютный рынок не взорвут - не те суммы, и пока они есть только на видосике.
Курс тре тримати, щоб "нерези" вийшли з ОВДП з профітом
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Додано: Вів 24 лис, 2020 20:52
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Минфин привлек гривневые ресурсы по ставке 10-11,75%
Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
Надо было продолжать привлекать под около 20, как до них?
Работали именно по рынку. Когда появилась возможность привлекать дешевле, стали привлекать дешевле. Когда рынок потребовал вверх, а привлекать стало необходимо, стали привлекать дороже.
Это именно по рынку. По изменяющемуся рынку.
На внешних рынках стоимость привлечения для нас существенно не менялась. Что же такого особенного происходило внутри, что рынок пошел вниз, а сейчас снова идет вверх?
Нет, это была рукотворная выходка НБУ. Поэтому, собственно, и не смогла укорениться - рынок отвоевывает свое. Премия за риск пребывания в гривне не может быть ниже 8-10%, пока не будут решены фундаментальные проблемы безопасности ведения бизнеса в Украине.
Как оценивать эту выходку? А вот тут неоднозначно - с одной стороны, Бюджету она сэкономила кучу денег, что в условиях дефицитности является бесспорным позитивом. А с другой - подорвала статус гривны как валюты сбережений, поскольку частные ее держатели и бизнес получили отрицательную доходность в валюте.
НБУ отсрочил неизбежное - вот как я это себе вижу...
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:03
zРадио написав:
Нет, это была рукотворная выходка НБУ. Поэтому, собственно, и не смогла укорениться - рынок отвоевывает свое. Премия за риск пребывания в гривне не может быть ниже 8-10%, пока не будут решены фундаментальные проблемы безопасности ведения бизнеса в Украине.
Навпаки. Як тільки закордонні зелебобіки хлинули в наші ОВДП, треба було зменшити пропозицію, залишаючи пропорції гривневих і валютних боргів. А так, 5 мільярдів доларів, в еквіваленті, під великі відсотки, давлять на бюджет і не дають підтримувати низькі ставки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:05
zРадио написав:
Нет, это была рукотворная выходка НБУ. Поэтому, собственно, и не смогла укорениться - рынок отвоевывает свое.
Вы слишком большое значение придаете учетной ставке.
Наша история знала периоды, когда реальное привлечение, в т.ч. и депозиты были существенно дороже, чем учетка. Некоторое влияние есть, но оно не столь линейно.
В конце концов, мы видим повышение доходности облигаций без повышения учетной ставки.
НБУ не может влиять на неизбежное. Колебания рынка неизбежны, и они происходят вне желания НБУ или прочих властей. Это просто надо принять. Стабильность - состояние совершенно противоестественное, любые попытки ее обеспечить приводят к тяжелейшим последствиям.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:10
lapay написав: zРадио написав:
Нет, это была рукотворная выходка НБУ. Поэтому, собственно, и не смогла укорениться - рынок отвоевывает свое. Премия за риск пребывания в гривне не может быть ниже 8-10%, пока не будут решены фундаментальные проблемы безопасности ведения бизнеса в Украине.
Навпаки. Як тільки закордонні зелебобіки хлинули в наші ОВДП, треба було зменшити пропозицію, залишаючи пропорції гривневих і валютних боргів. А так, 5 мільярдів доларів, в еквіваленті, під великі відсотки, давлять на бюджет і не дають підтримувати низькі ставки.
А, извиняюсь, "закордонні зелебобіки" - это кто?
Если ты о нерезидентах-держателях ОВГЗ, то это, вообще, приглашенный еще фиг знает когда Гонтаревой международный капитал. Подтяни матчасть...
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:18
Сибарит написав:
Вы слишком большое значение придаете учетной ставке.
Наша история знала периоды, когда реальное привлечение, в т.ч. и депозиты были существенно дороже, чем учетка. Некоторое влияние есть, но оно не столь линейно.
Согласен, но случай, когда учетная ставка теряет 7 п.п. за полгода все же уникальный и существенный
Сибарит написав:
НБУ не может влиять на неизбежное. Колебания рынка неизбежны, и они происходят вне желания НБУ или прочих властей. Это просто надо принять. Стабильность - состояние совершенно противоестественное, любые попытки ее обеспечить приводят к тяжелейшим последствиям.
Так НБУ ведь не только регулятор, а еще и самый большой игрок рынка. Вместе с госбанками - доминирующий. Как ни крути, а маркет-мейкер у нас один - государство, что хорошо отражает структура активов БС
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:18
zРадио написав: Сибарит написав: zzzzzz написав:
Минфин привлек гривневые ресурсы по ставке 10-11,75%
Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
Надо было продолжать привлекать под около 20, как до них?
Работали именно по рынку. Когда появилась возможность привлекать дешевле, стали привлекать дешевле. Когда рынок потребовал вверх, а привлекать стало необходимо, стали привлекать дороже.
Это именно по рынку. По изменяющемуся рынку.
На внешних рынках стоимость привлечения для нас существенно не менялась. Что же такого особенного происходило внутри, что рынок пошел вниз, а сейчас снова идет вверх?
Нет, это была рукотворная выходка НБУ. Поэтому, собственно, и не смогла укорениться - рынок отвоевывает свое. Премия за риск пребывания в гривне не может быть ниже 8-10%, пока не будут решены фундаментальные проблемы безопасности ведения бизнеса в Украине.
Как оценивать эту выходку? А вот тут неоднозначно - с одной стороны, Бюджету она сэкономила кучу денег, что в условиях дефицитности является бесспорным позитивом. А с другой - подорвала статус гривны как валюты сбережений, поскольку частные ее держатели и бизнес получили отрицательную доходность в валюте.
НБУ отсрочил неизбежное - вот как я это себе вижу...
як оцінити?
дуже просто, як і попередню владу, яка тримала народ за зборище лохів.
і попередників попередників.
хотіли нагнути, зжали пружину, а вона бах і по мордасу.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 21:19
lapay написав: zРадио написав:
Нет, это была рукотворная выходка НБУ. Поэтому, собственно, и не смогла укорениться - рынок отвоевывает свое. Премия за риск пребывания в гривне не может быть ниже 8-10%, пока не будут решены фундаментальные проблемы безопасности ведения бизнеса в Украине.
Навпаки. Як тільки закордонні зелебобіки хлинули в наші ОВДП, треба було зменшити пропозицію, залишаючи пропорції гривневих і валютних боргів. А так, 5 мільярдів доларів, в еквіваленті, під великі відсотки, давлять на бюджет і не дають підтримувати низькі ставки.
що ти плетеш, Смолій смалив 18% і перемога, а тут 10% і зрада.
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