Додано: Вів 24 лис, 2020 20:31

А КЭШ ляпал языком, мол больше на грудь банки не могут принять, портфель ОВГЗ не будет расти. 35% от депозитной базы это край и ни каплей больше.

Думаю на этой неделе минимум половина из 16-ти ярдов погашений уйдёт на выход в валюту, ибо погасятся облигации нерезам,а порфель банков скакнёт нехило.

Хорошая власть, враньё на каждом шагу, цинизмом поганяет, даже МВФу не гнушаются вешать откровенную лапшу на уши((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.