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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6830683168326833

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Если ты о нерезидентах-держателях ОВГЗ, то это, вообще, приглашенный еще фиг знает когда Гонтаревой международный капитал.

Щось дуже довго чухався цей капітал, аж до 2019 року. :)
І де зараз цей капітал - розчарувався, як наші 73%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23

А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:25

  komp написав:А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.


Ее уже раз 5 удаляли )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:35

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
Еще не вечер :)
Да, не вечер, но прицениться к бумагам уже можно! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ее уже раз 5 удаляли )))

Ее не удаляли, а тщательно собирали в специальном месте :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38

ОВГЗ привлекают у станка, а не у "рынка".

Как язык поворачивается называть "рынком" перефутболяние рефинанса НБУ пусть даже частными банками - ума не приложу :mrgreen:

Однако скоро клоунам эта пружина отскочит по носу. Видать слава Петра спать не дает зеленому при***.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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