|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23
zРадио написав:
Если ты о нерезидентах-держателях ОВГЗ, то это, вообще, приглашенный еще фиг знает когда Гонтаревой международный капитал.
Щось дуже довго чухався цей капітал, аж до 2019 року.
І де зараз цей капітал - розчарувався, як наші 73%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11238
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 1299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23
А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.
Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8312
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2349 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:25
komp написав:
А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.
Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
Ее уже раз 5 удаляли )))
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8464
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 3494 раз.
-
- Профіль
-
9
5
3
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:35
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
Еще не вечер
Да, не вечер, но прицениться к бумагам уже можно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2373
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:37
zРадио написав:
Ее уже раз 5 удаляли )))
Ее не удаляли, а тщательно собирали в специальном месте
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5394
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3354 раз.
- Подякували: 9409 раз.
-
- Профіль
-
26
11
23
1
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38
ОВГЗ привлекают у станка, а не у "рынка".
Как язык поворачивается называть "рынком" перефутболяние рефинанса НБУ пусть даже частными банками - ума не приложу
Однако скоро клоунам эта пружина отскочит по носу. Видать слава Петра спать не дает зеленому при***.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 1197 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20586
|2651421
|
|
|7291
|1681521
|
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
|
|540
|131876
|
|