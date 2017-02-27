Щось дуже довго чухався цей капітал, аж до 2019 року.
І де зараз цей капітал - розчарувався, як наші 73%?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щось дуже довго чухався цей капітал, аж до 2019 року.
І де зараз цей капітал - розчарувався, як наші 73%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23
А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:25
Ее уже раз 5 удаляли )))
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:35
Да, не вечер, но прицениться к бумагам уже можно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ее не удаляли, а тщательно собирали в специальном месте
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38
ОВГЗ привлекают у станка, а не у "рынка".
Как язык поворачивается называть "рынком" перефутболяние рефинанса НБУ пусть даже частными банками - ума не приложу
Однако скоро клоунам эта пружина отскочит по носу. Видать слава Петра спать не дает зеленому при***.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эта новость обсуждается уже второй день в соответствующей теме, и параллельно в куче мест к которым на самом деле не имеет никакого отношения. Теперь вот ещё и здесь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/37825 ... on-capital
Вот тут Dragon Capital в 2016-м ободрены небольшим таким всплеском ПИИ до отметки
- плюс 3284.
А вот 2020-й отметка совсем иная - минус 294
И еще от Фиалы ,инфо 2019-го года:
.......Я приехал в Украину в 1996 году, тогда за одну гривню можно было купить 10 чешских крон, а сейчас — один к одному. Это результат политики фиксированного курса, который приводил к огромной скачкообразной девальвации.............
..........Если посчитать все национализации, докапитализации, ликвидации банков с 2008 года, то речь идет о сумме где-то в $20 млрд. Столько государству стоило спасение и лечение банковской системы........
...........в итоге деньги фонда Сороса ко всем нашим активам занимают до 5%.....
..............С начала года из-за границы пришло почти $4 млрд в ОВГЗ. Это, конечно, помогло снизить доходность по ОВГЗ с 19% до 15% и увеличить срок размещаемых бумаг. Плюс Нацбанк выкупил почти всю эту валюту и повысил свои резервы, так что для Украины это хорошо. Но и риски, конечно, есть. Портфельные инвестиции очень быстро реагируют на плохие новости и бегут из страны. Поэтому, для Украины важно, чтобы следующим этапом зашли прямые иностранные инвестиции. Это направление, в котором мы за последние 30 лет очень сильно отстали от стран-соседей.............
..........Что должно произойти в Украине, чтобы эти четыре миллиарда инвестиций "испугались" и убежали из страны и обвалили курс? На что они смотрят? Инвесторы поверили президенту и правительству. Они верят, что их обещания будут выполнены....
.......обязательство на себя взяли - 40%-й рост ВВП за 5 лет. Это хорошая, амбициозная цель. И ее можно достичь, Украина на низкой базе......
...Если у Гончарука и его правительства получится повысить темпы роста до 40% за пять лет, то не станут ли проблемой варранты, выпущенные при реструктуризации внешнего госдолга в 2015-м? Сколько Украина в таком случае будет платить?- Мы посчитали этот сценарий. Если применить заявленные премьером темпы роста, то по ним выплаты будут больше $8 млрд.......
...надо понимать, что 155 млрд грн по Привату — это не вся сумма. Капитал вносился десятилетними гособлигациями, по которым государство платит ПриватБанку примерно 10% годовых — еще 15 млрд в год. Поэтому общая цифра [трат государства] за Приват увеличится в итоге до 300 млрд грн. Это, конечно, сумма впечатляющая......
А вот тут ,по моему мнению, Фиала может немного ошибаться, всяко может быть:
.........Украина прошла нижний пик в стоимости активов? Да. Макроэкономики нижний пик мы прошли еще в 2015 году, с 2016-го года экономика растет. Получается, что у нас уже четыре года экономического роста. Это сказывается на стоимости активов — все дорожает.....
А вот тут - трудно с ним не согласиться :
.........ОВГЗ — это долг государства, который заплатит каждый житель.......
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:52
Давайте на простом примере.
Тот не оплаченный вами на Николаевском рынке за реализатора пенсионный сбор, есть недоплаченной частью пенсии вашей мамы.
У нас же солидарная система.. .. Или вы не знали?
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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