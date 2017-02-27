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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6830683168326833

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Если ты о нерезидентах-держателях ОВГЗ, то это, вообще, приглашенный еще фиг знает когда Гонтаревой международный капитал.

Щось дуже довго чухався цей капітал, аж до 2019 року. :)
І де зараз цей капітал - розчарувався, як наші 73%?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:23

А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:25

  komp написав:А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.


Ее уже раз 5 удаляли )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:35

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Доигрались зеленые клованы. Надо было работать по рынку а не выдумывать велосипед с этой показухой в снижении ставок.
Еще не вечер :)
Да, не вечер, но прицениться к бумагам уже можно! ;)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Ее уже раз 5 удаляли )))

Ее не удаляли, а тщательно собирали в специальном месте :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:38

ОВГЗ привлекают у станка, а не у "рынка".

Как язык поворачивается называть "рынком" перефутболяние рефинанса НБУ пусть даже частными банками - ума не приложу :mrgreen:

Однако скоро клоунам эта пружина отскочит по носу. Видать слава Петра спать не дает зеленому при***.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komp написав:А что такую новость никто не постит, хоть про валюту это косвенно:

Эта новость обсуждается уже второй день в соответствующей теме, и параллельно в куче мест к которым на самом деле не имеет никакого отношения. Теперь вот ещё и здесь.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/37825 ... on-capital
Вот тут Dragon Capital в 2016-м ободрены небольшим таким всплеском ПИИ до отметки
- плюс 3284.
А вот 2020-й отметка совсем иная - минус 294

И еще от Фиалы ,инфо 2019-го года:

.......Я приехал в Украину в 1996 году, тогда за одну гривню можно было купить 10 чешских крон, а сейчас — один к одному. Это результат политики фиксированного курса, который приводил к огромной скачкообразной девальвации.............
..........Если посчитать все национализации, докапитализации, ликвидации банков с 2008 года, то речь идет о сумме где-то в $20 млрд. Столько государству стоило спасение и лечение банковской системы........
...........в итоге деньги фонда Сороса ко всем нашим активам занимают до 5%.....
..............С начала года из-за границы пришло почти $4 млрд в ОВГЗ. Это, конечно, помогло снизить доходность по ОВГЗ с 19% до 15% и увеличить срок размещаемых бумаг. Плюс Нацбанк выкупил почти всю эту валюту и повысил свои резервы, так что для Украины это хорошо. Но и риски, конечно, есть. Портфельные инвестиции очень быстро реагируют на плохие новости и бегут из страны. Поэтому, для Украины важно, чтобы следующим этапом зашли прямые иностранные инвестиции. Это направление, в котором мы за последние 30 лет очень сильно отстали от стран-соседей.............
..........Что должно произойти в Украине, чтобы эти четыре миллиарда инвестиций "испугались" и убежали из страны и обвалили курс? На что они смотрят? Инвесторы поверили президенту и правительству. Они верят, что их обещания будут выполнены....
.......обязательство на себя взяли - 40%-й рост ВВП за 5 лет. Это хорошая, амбициозная цель. И ее можно достичь, Украина на низкой базе......
...Если у Гончарука и его правительства получится повысить темпы роста до 40% за пять лет, то не станут ли проблемой варранты, выпущенные при реструктуризации внешнего госдолга в 2015-м? Сколько Украина в таком случае будет платить?- Мы посчитали этот сценарий. Если применить заявленные премьером темпы роста, то по ним выплаты будут больше $8 млрд.......
...надо понимать, что 155 млрд грн по Привату — это не вся сумма. Капитал вносился десятилетними гособлигациями, по которым государство платит ПриватБанку примерно 10% годовых — еще 15 млрд в год. Поэтому общая цифра [трат государства] за Приват увеличится в итоге до 300 млрд грн. Это, конечно, сумма впечатляющая......


А вот тут ,по моему мнению, Фиала может немного ошибаться, всяко может быть:
.........Украина прошла нижний пик в стоимости активов? Да. Макроэкономики нижний пик мы прошли еще в 2015 году, с 2016-го года экономика растет. Получается, что у нас уже четыре года экономического роста. Это сказывается на стоимости активов — все дорожает.....


А вот тут - трудно с ним не согласиться :

.........ОВГЗ — это долг государства, который заплатит каждый житель.......
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:52

  fler написав:
  vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить!
По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.


А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі
Кого і як кошмарити будемо :?:

Давайте на простом примере.
Тот не оплаченный вами на Николаевском рынке за реализатора пенсионный сбор, есть недоплаченной частью пенсии вашей мамы.
У нас же солидарная система.. .. Или вы не знали?
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