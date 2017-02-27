Додано: Вів 24 лис, 2020 22:46

Вот тут Dragon Capital в 2016-м ободрены небольшим таким всплеском ПИИ до отметки- плюс 3284.А вот 2020-й отметка совсем иная - минус 294И еще от Фиалы ,инфо 2019-го года:.......Я приехал в Украину в 1996 году, тогда за одну гривню можно было купить 10 чешских крон, а сейчас — один к одному. Это результат политики фиксированного курса, который приводил к огромной скачкообразной девальвации.......................Если посчитать все национализации, докапитализации, ликвидации банков с 2008 года, то речь идет о сумме где-то в $20 млрд. Столько государству стоило спасение и лечение банковской системы...................в итоге деньги фонда Сороса ко всем нашим активам занимают до 5%...................С начала года из-за границы пришло почти $4 млрд в ОВГЗ. Это, конечно, помогло снизить доходность по ОВГЗ с 19% до 15% и увеличить срок размещаемых бумаг. Плюс Нацбанк выкупил почти всю эту валюту и повысил свои резервы, так что для Украины это хорошо. Но и риски, конечно, есть. Портфельные инвестиции очень быстро реагируют на плохие новости и бегут из страны. Поэтому, для Украины важно, чтобы следующим этапом зашли прямые иностранные инвестиции. Это направление, в котором мы за последние 30 лет очень сильно отстали от стран-соседей.......................Что должно произойти в Украине, чтобы эти четыре миллиарда инвестиций "испугались" и убежали из страны и обвалили курс? На что они смотрят? Инвесторы поверили президенту и правительству. Они верят, что их обещания будут выполнены...........обязательство на себя взяли - 40%-й рост ВВП за 5 лет. Это хорошая, амбициозная цель. И ее можно достичь, Украина на низкой базе.........Если у Гончарука и его правительства получится повысить темпы роста до 40% за пять лет, то не станут ли проблемой варранты, выпущенные при реструктуризации внешнего госдолга в 2015-м? Сколько Украина в таком случае будет платить?- Мы посчитали этот сценарий. Если применить заявленные премьером темпы роста, то по ним выплаты будут больше $8 млрд..........надо понимать, что 155 млрд грн по Привату — это не вся сумма. Капитал вносился десятилетними гособлигациями, по которым государство платит ПриватБанку примерно 10% годовых — еще 15 млрд в год. Поэтому общая цифра [трат государства] за Приват увеличится в итоге до 300 млрд грн. Это, конечно, сумма впечатляющая......А вот тут ,по моему мнению, Фиала может немного ошибаться, всяко может быть:.........Украина прошла нижний пик в стоимости активов? Да. Макроэкономики нижний пик мы прошли еще в 2015 году, с 2016-го года экономика растет. Получается, что у нас уже четыре года экономического роста. Это сказывается на стоимости активов — все дорожает.....А вот тут - трудно с ним не согласиться :.........ОВГЗ — это долг государства, который заплатит каждый житель.......