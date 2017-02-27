RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6831683268336834

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 251
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:28

  гуляйполе написав:
А сами же писали что на 100 % спрятались в тень?

Да и никто нихрена мне за это не сделает.
Так оно есть
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 09.09.14
Подякував: 965 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 09.09.14
Подякував: 965 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Могу писать вероятности на тему мажорных пар.
Если кому интересно.....
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 09.09.14
Подякував: 965 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:36

  vovan_prm написав:Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.

Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:48

  Игорь написав:
  vovan_prm написав:Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.

Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.

Я предполагаю скачкообразный провал в ближайший год.
Но деньги я зарабатываю на других парах.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 09.09.14
Подякував: 965 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:56

  vovan_prm написав:
  Игорь написав:
  vovan_prm написав:Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.

Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.

Я предполагаю скачкообразный провал в ближайший год.
Но деньги я зарабатываю на других парах.

Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6831683268336834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2057, 2058, 2059
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20589 2652158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 00:39
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1681610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131885
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.