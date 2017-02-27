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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 23:28
гуляйполе написав:
А сами же писали что на 100 % спрятались в тень?
Да и никто нихрена мне за это не сделает.
Так оно есть
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:30
Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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vovan_prm
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:35
Могу писать вероятности на тему мажорных пар.
Если кому интересно.....
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:36
vovan_prm написав:
Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.
Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:48
Игорь написав: vovan_prm написав:
Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.
Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.
Я предполагаю скачкообразный провал в ближайший год.
Но деньги я зарабатываю на других парах.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:56
vovan_prm написав: Игорь написав: vovan_prm написав:
Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.
Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.
Я предполагаю скачкообразный провал в ближайший год.
Но деньги я зарабатываю на других парах.
Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу
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