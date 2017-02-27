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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6832683368346835>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 252
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:36

  vovan_prm написав:Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.

Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:48

  Игорь написав:
  vovan_prm написав:Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.

Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.

Я предполагаю скачкообразный провал в ближайший год.
Но деньги я зарабатываю на других парах.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:56

  vovan_prm написав:
  Игорь написав:
  vovan_prm написав:Я могу бесконечно-долго высказываться на тему доллар гривня
Но не хочу. Это никому не интересно.

Не надо всех под одну гребенку. Вы хотите чтобы мы Вас попросили ? Выскажитесь пожалуйста, мне интересно.

Я предполагаю скачкообразный провал в ближайший год.
Но деньги я зарабатываю на других парах.

Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:48

  Игорь написав:Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу


ослабление доллара ко всем основным валютам (евро, фунт, франк, иена) в 2021
гривна просто уйдет в пике (-10% минимум)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:21

  prodigy написав:
  Игорь написав:Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу


ослабление доллара ко всем основным валютам (евро, фунт, франк, иена) в 2021
гривна просто уйдет в пике (-10% минимум)

Вот коллега уже ответил.
Провал гривни безусловно. Не думаю что он будет кратным в этот раз.
Отчасти это произойдет в рамках мирового тренда ослабления валют эмерджин маркетс, отчасти будет следствием действий недоумков сами знаете какого цвета.
Скорее всего повторится уже отработанный двуступенчатый сценарий.
Т.е. на каком-то уровне будет предпринята безуспешная попытка ручного удержания курса. Ведь как мы знаем история идиотов ничему не учит.
В общем как любил говорить майк41, "нет на свете денег кроме долларов США"
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04

  Автор77 написав:
freeze стоит поблагодарить за отличную ссылку, которая в "десятку".
Таких ссылок и аналитики на ветке явно не хватает,если не сказать,что они единичны,ведь
сухие цифры МБ, или окон,или нала - это всего лишь "сьогодення",
а эта ссылка позволяет заглянуть немного далее собственного носа.


не забывайте только что та отличная ссылка родом из 2017. Это не делает ее много хуже для понимания куда смотрели наши предыдущие вожди и для оценки "новым" лицам пришедшим к власти на лозунгах про "приговор".
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17

  striped написав:не забывайте только что та отличная ссылка родом из 2017. Это не делает ее много хуже для понимания куда смотрели наши предыдущие вожди и для оценки "новым" лицам пришедшим к власти на лозунгах про "приговор".

Саме так і є. Тому то попередники і не у "руля", а у населення перед виборами з'явився запит на когось нового. От тільки цей запит був прогнозований і керований політтехнологами. Замість цукерки людям підсунули кусок "г.." в кольоровій обгортці. Але вже було пізно і не всі це змогли зрозуміти. Знаєте як важко було віддавати голос за Петра у другому турі? Таке враження, що плював собі в душу. Але мусів. Бо потрібно брати відповідальність за вибір а не так як дехто на цьому форумі. Якщо щось то відразу голову в пісок...
Франківськ 28,25-30/28,40
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:19

  Realist написав:
  striped написав:не забывайте только что та отличная ссылка родом из 2017. Это не делает ее много хуже для понимания куда смотрели наши предыдущие вожди и для оценки "новым" лицам пришедшим к власти на лозунгах про "приговор".

Саме так і є. Тому то попередники і не у "руля", а у населення перед виборами з'явився запит на когось нового. От тільки цей запит був прогнозований і керований політтехнологами. Замість цукерки людям підсунули кусок "г.." в кольоровій обгортці. Але вже було пізно і не всі це змогли зрозуміти. Знаєте як важко було віддавати голос за Петра у другому турі? Таке враження, що плював собі в душу. Але мусів. Бо потрібно брати відповідальність за вибір а не так як дехто на цьому форумі. Якщо щось то відразу голову в пісок...
Франківськ 28,25-30/28,40


+1

так само
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:23

  prodigy написав:
  Игорь написав:Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу


ослабление доллара ко всем основным валютам (евро, фунт, франк, иена) в 2021
гривна просто уйдет в пике (-10% минимум)


Обвал на фондовом рынке не ждёте в течение полугода/года?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:29

Тем временем (коротко):

Золото сыграло злую шутку: на моменте при слабеющем долларе (1.19 к евро) сползло ниже 1810. (См., к примеру, тут: https://www.tradingview.com/)

Ничто не вечно под луной :D

Но у нас свои расклады: сегодня - расплата за вчерашний аукцион ОВГЗ (16,6 млрд грн) и погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд грн).
headshaker
 
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