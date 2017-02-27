Игорь написав:Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу
ослабление доллара ко всем основным валютам (евро, фунт, франк, иена) в 2021 гривна просто уйдет в пике (-10% минимум)
Вот коллега уже ответил. Провал гривни безусловно. Не думаю что он будет кратным в этот раз. Отчасти это произойдет в рамках мирового тренда ослабления валют эмерджин маркетс, отчасти будет следствием действий недоумков сами знаете какого цвета. Скорее всего повторится уже отработанный двуступенчатый сценарий. Т.е. на каком-то уровне будет предпринята безуспешная попытка ручного удержания курса. Ведь как мы знаем история идиотов ничему не учит. В общем как любил говорить майк41, "нет на свете денег кроме долларов США"
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Автор77 написав: freeze стоит поблагодарить за отличную ссылку, которая в "десятку". Таких ссылок и аналитики на ветке явно не хватает,если не сказать,что они единичны,ведь сухие цифры МБ, или окон,или нала - это всего лишь "сьогодення", а эта ссылка позволяет заглянуть немного далее собственного носа.
не забывайте только что та отличная ссылка родом из 2017. Это не делает ее много хуже для понимания куда смотрели наши предыдущие вожди и для оценки "новым" лицам пришедшим к власти на лозунгах про "приговор".
striped написав:не забывайте только что та отличная ссылка родом из 2017. Это не делает ее много хуже для понимания куда смотрели наши предыдущие вожди и для оценки "новым" лицам пришедшим к власти на лозунгах про "приговор".
Саме так і є. Тому то попередники і не у "руля", а у населення перед виборами з'явився запит на когось нового. От тільки цей запит був прогнозований і керований політтехнологами. Замість цукерки людям підсунули кусок "г.." в кольоровій обгортці. Але вже було пізно і не всі це змогли зрозуміти. Знаєте як важко було віддавати голос за Петра у другому турі? Таке враження, що плював собі в душу. Але мусів. Бо потрібно брати відповідальність за вибір а не так як дехто на цьому форумі. Якщо щось то відразу голову в пісок... Франківськ 28,25-30/28,40
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
striped написав:не забывайте только что та отличная ссылка родом из 2017. Это не делает ее много хуже для понимания куда смотрели наши предыдущие вожди и для оценки "новым" лицам пришедшим к власти на лозунгах про "приговор".
Саме так і є. Тому то попередники і не у "руля", а у населення перед виборами з'явився запит на когось нового. От тільки цей запит був прогнозований і керований політтехнологами. Замість цукерки людям підсунули кусок "г.." в кольоровій обгортці. Але вже було пізно і не всі це змогли зрозуміти. Знаєте як важко було віддавати голос за Петра у другому турі? Таке враження, що плював собі в душу. Але мусів. Бо потрібно брати відповідальність за вибір а не так як дехто на цьому форумі. Якщо щось то відразу голову в пісок... Франківськ 28,25-30/28,40
+1
так само
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.