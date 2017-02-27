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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6832683368346835

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 253
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь что касается настоящих денег.
Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.
А почему это, собственно, должно произойти?
ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает?
Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.
Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.
Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.
Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.

В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....
Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.

Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:53

  Mazay256 написав:
  prodigy написав:
  Игорь написав:Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу


ослабление доллара ко всем основным валютам (евро, фунт, франк, иена) в 2021
гривна просто уйдет в пике (-10% минимум)


Обвал на фондовом рынке не ждёте в течение полугода/года?


индексы-это религия

не оскорбляйте чувства верующих :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:09

  vovan_prm написав:Теперь что касается настоящих денег.
Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.
А почему это, собственно, должно произойти?
ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает?
Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.
Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.
Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.
Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.

В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....
Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.

Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное


центробанки G4 напечатают $5 трлн в ближайшие два года
Совокупный ежемесячный объем программ QE центробанков стран G10 составит около 0.66% мирового номинального ВВП, прогнозирует главный стратег Morgan Stanley по ставкам Мэтью Хорнбах.



http://www.profinance.ru/news/2020/11/24/c04c-morgan-stanley-tsentrobanki-g4-napechatayut-5-trln-v-blizhajshie-dva-goda.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:30

28.30-28.32/28.36-28.38
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:32

  vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
...

При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

  zРадио написав:А пересичных стригут дальше - гэп с ОВГЗ уже 4 п.п. в пользу последних. Интересно, как скоро гривневая депо-масса окажется в обменниках? :roll:

Зображення

почти 7%.. это уже с вычетом налогов ? тот же приват сейчас по "стандарт" даёт 8,5% (ещё недавно 9%)
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