Теперь что касается настоящих денег. Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное. А почему это, собственно, должно произойти? ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает? Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость. Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ. Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами. Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.
В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом..... Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные. Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm написав:Теперь что касается настоящих денег. Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное. А почему это, собственно, должно произойти? ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает? Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость. Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ. Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами. Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.
В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом..... Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные. Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное
центробанки G4 напечатают $5 трлн в ближайшие два года Совокупный ежемесячный объем программ QE центробанков стран G10 составит около 0.66% мирового номинального ВВП, прогнозирует главный стратег Morgan Stanley по ставкам Мэтью Хорнбах.
vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет. ...
При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.