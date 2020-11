Додано: Сер 25 лис, 2020 09:48

Теперь что касается настоящих денег.

Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.

А почему это, собственно, должно произойти?

ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает?

Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.

Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.

Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.

Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.



В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....

Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.

Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.



Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное

– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.