Теперь что касается настоящих денег. Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное. А почему это, собственно, должно произойти? ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает? Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость. Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ. Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами. Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.
В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом..... Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные. Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm написав:Теперь что касается настоящих денег. Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное. А почему это, собственно, должно произойти? ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает? Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость. Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ. Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами. Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.
В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом..... Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные. Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное
центробанки G4 напечатают $5 трлн в ближайшие два года Совокупный ежемесячный объем программ QE центробанков стран G10 составит около 0.66% мирового номинального ВВП, прогнозирует главный стратег Morgan Stanley по ставкам Мэтью Хорнбах.
vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет. ...
При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.
C ноября снова полезла вверх официальная безработица. Последствия первого локдауна были сглажены летним периодом, когда занятость всегда высокая в силу сезонности строительных и сельхозхозяйственных работ. А вот за зиму сможем посмотреть, сколько постоянных рабочих мест было утрачено и продолжает исчезать вследствие коронакризиса.
Есть мнение, что КВД хуже жесткого локдауна с т.з. безработицы - когда у бизнеса есть реальные основания временно не платить аренду и зарплату, он в большинстве случаев не будет склонен сокращать. А вот если он надолго (например, до апреля, как озвучивал Степанов) потеряет значимую часть выручки вследствие отсутствия возможности работы на выходных, то будет резать штать - другого не дано.
PS: Клаус, на графике депозитов средняя гросс-ставка по БС
Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 17 мільярдів гривень Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада залучило до державного бюджету 16,768 мільярда гривень. Як повідомляється на сайті міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу п’яти пакетів гривневих облігацій на суму 6,96 мільярда гривень, 3,36 мільярда гривень, 521,9 мільйона гривень, 408,6 мільйона гривень і 192,5 мільйона гривень строком обігу 140, 189, 336, 812 і 1274 дні відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% і 11,70% річних.
Кошти в євро отримані в результаті продажу облігацій на суму 157,7 мільйона євро строком обігу 344 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,45%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом склав 5,3 мільярда гривень.
Пока что не В2В, но уже и не взвешенная финансово-экономическая стратегия........
"нам бы день продержаться,да ночь простоять"...
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 17 мільярдів гривень Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада залучило до державного бюджету 16,768 мільярда гривень. Як повідомляється на сайті міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу п’яти пакетів гривневих облігацій на суму 6,96 мільярда гривень, 3,36 мільярда гривень, 521,9 мільйона гривень, 408,6 мільйона гривень і 192,5 мільйона гривень строком обігу 140, 189, 336, 812 і 1274 дні відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% і 11,70% річних.
Кошти в євро отримані в результаті продажу облігацій на суму 157,7 мільйона євро строком обігу 344 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,45%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом склав 5,3 мільярда гривень.
Пока что не В2В, но уже и не взвешенная финансово-экономическая стратегия........
"нам бы день продержаться,да ночь простоять"...
Внимательно следим за Долярчиком. Как только начнет расхваливать ОВГЗ...
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 25.11.2020....................28,3714 Гривна укрепилась на четверть копейки за счет вчерашней динамики, сегодня направление сменилось. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки и так простояли почти до 11. С выходом на рынок основных игроков приподнялись на 1.5 копейки. Немного постояв, незадолго до 12 прибавили еще 2 копейки. В мире доллар продолжает снижение. Справочный курс встретили котировками 28.3800 - 28.4000, что на 3 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах символически выросли. Расходы казначейства почти в ноль были компенсированы увеличением объема суточных сертификатов. Т.о. увеличение ликвидности произошло на объем инкассации.
В понедельник объем валютного рынка обвалился с 399.3 до 310.2 млн. Обороты скромные, но чистые. Впрочем, неожиданностью это не стало, ленивость торгов была заметна еще в понедельник. Клиентское предложение также уменьшилось, а спрос остался практически неизменным и перевесил.