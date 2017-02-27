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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6833683468356836>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 253
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь что касается настоящих денег.
Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.
А почему это, собственно, должно произойти?
ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает?
Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.
Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.
Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.
Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.

В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....
Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.

Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:53

  Mazay256 написав:
  prodigy написав:
  Игорь написав:Провал это резкое ослабление ? А какой именно валюты ? Потому что здесь же есть приверженцы как доллара так и гривны и каждый будет трактовать Ваши слова в свою пользу


ослабление доллара ко всем основным валютам (евро, фунт, франк, иена) в 2021
гривна просто уйдет в пике (-10% минимум)


Обвал на фондовом рынке не ждёте в течение полугода/года?


индексы-это религия

не оскорбляйте чувства верующих :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:09

  vovan_prm написав:Теперь что касается настоящих денег.
Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.
А почему это, собственно, должно произойти?
ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает?
Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.
Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.
Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.
Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.

В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....
Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.

Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное


центробанки G4 напечатают $5 трлн в ближайшие два года
Совокупный ежемесячный объем программ QE центробанков стран G10 составит около 0.66% мирового номинального ВВП, прогнозирует главный стратег Morgan Stanley по ставкам Мэтью Хорнбах.



http://www.profinance.ru/news/2020/11/24/c04c-morgan-stanley-tsentrobanki-g4-napechatayut-5-trln-v-blizhajshie-dva-goda.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:30

28.30-28.32/28.36-28.38
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:32

  vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
...

При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

  zРадио написав:А пересичных стригут дальше - гэп с ОВГЗ уже 4 п.п. в пользу последних. Интересно, как скоро гривневая депо-масса окажется в обменниках? :roll:

Зображення

почти 7%.. это уже с вычетом налогов ? тот же приват сейчас по "стандарт" даёт 8,5% (ещё недавно 9%)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:52

C ноября снова полезла вверх официальная безработица. Последствия первого локдауна были сглажены летним периодом, когда занятость всегда высокая в силу сезонности строительных и сельхозхозяйственных работ. А вот за зиму сможем посмотреть, сколько постоянных рабочих мест было утрачено и продолжает исчезать вследствие коронакризиса.

Зображення

Есть мнение, что КВД хуже жесткого локдауна с т.з. безработицы - когда у бизнеса есть реальные основания временно не платить аренду и зарплату, он в большинстве случаев не будет склонен сокращать. А вот если он надолго (например, до апреля, как озвучивал Степанов) потеряет значимую часть выручки вследствие отсутствия возможности работы на выходных, то будет резать штать - другого не дано.

PS: Клаус, на графике депозитов средняя гросс-ставка по БС
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48279 ... div-gryven

Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 17 мільярдів гривень
Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада залучило до державного бюджету 16,768 мільярда гривень.
Як повідомляється на сайті міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу п’яти пакетів гривневих облігацій на суму 6,96 мільярда гривень, 3,36 мільярда гривень, 521,9 мільйона гривень, 408,6 мільйона гривень і 192,5 мільйона гривень строком обігу 140, 189, 336, 812 і 1274 дні відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% і 11,70% річних.

Кошти в євро отримані в результаті продажу облігацій на суму 157,7 мільйона євро строком обігу 344 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,45%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом склав 5,3 мільярда гривень.


Пока что не В2В,
но уже и не взвешенная финансово-экономическая стратегия........

"нам бы день продержаться,да ночь простоять"...
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:15

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/482790/minfin-pozychyv-na-vnutrishnomu-rynku-majzhe-17-milyardiv-gryven

Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 17 мільярдів гривень
Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада залучило до державного бюджету 16,768 мільярда гривень.
Як повідомляється на сайті міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу п’яти пакетів гривневих облігацій на суму 6,96 мільярда гривень, 3,36 мільярда гривень, 521,9 мільйона гривень, 408,6 мільйона гривень і 192,5 мільйона гривень строком обігу 140, 189, 336, 812 і 1274 дні відповідно, із середньозваженою ставкою прибутковості 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,40% і 11,70% річних.

Кошти в євро отримані в результаті продажу облігацій на суму 157,7 мільйона євро строком обігу 344 дні, із середньозваженою ставкою прибутковості 2,45%. Гривневий еквівалент залучених коштів за офіційним курсом склав 5,3 мільярда гривень.


Пока что не В2В,
но уже и не взвешенная финансово-экономическая стратегия........

"нам бы день продержаться,да ночь простоять"...

Внимательно следим за Долярчиком.
Как только начнет расхваливать ОВГЗ...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
25.11.2020....................28,3714
Гривна укрепилась на четверть копейки за счет вчерашней динамики, сегодня направление сменилось.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки и так простояли почти до 11. С выходом на рынок основных игроков приподнялись на 1.5 копейки. Немного постояв, незадолго до 12 прибавили еще 2 копейки.
В мире доллар продолжает снижение.
Справочный курс встретили котировками 28.3800 - 28.4000, что на 3 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически выросли. Расходы казначейства почти в ноль были компенсированы увеличением объема суточных сертификатов. Т.о. увеличение ликвидности произошло на объем инкассации.

В понедельник объем валютного рынка обвалился с 399.3 до 310.2 млн. Обороты скромные, но чистые. Впрочем, неожиданностью это не стало, ленивость торгов была заметна еще в понедельник. Клиентское предложение также уменьшилось, а спрос остался практически неизменным и перевесил.
Сибарит
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