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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6833683468356836

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 254
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:19

Игорь Село Жаботин 28.40-28.50, час назад было 28.39-28.49
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:30

В Жаботине торги начались с уровня 28.35 на 28.55, но немного потоптавшись на месте увеличились на полкопейки, но через час вернулись в зад, приблизительно к 11-00 прибавли еще 2 копейки, черз полчаса откатились на 1 копейку вниз, после наведения резкости с прицелом на Межбанк курс стабилизировался на уровне 28.40-28.50 и смотрит вверх
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:36

  Grand Touring написав:В Жаботине торги начались с уровня 28.35 на 28.55, но немного потоптавшись на месте увеличились на полкопейки, но через час вернулись в зад, приблизительно к 11-00 прибавли еще 2 копейки, черз полчаса откатились на 1 копейку вниз, после наведения резкости с прицелом на Межбанк курс стабилизировался на уровне 28.40-28.50 и смотрит вверх

То есть рынок очень вяло реагирует на погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд. грн) ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:56

  Игорь написав:То есть рынок очень вяло реагирует на погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд. грн) ?
ОВГЗ - оффтоп на валютной ветке
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:17

Шелепухи. Присели на полкопейки вниз, идем ровно 28.40-28.50
Grand Touring
 
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  #<1 ... 6833683468356836
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