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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:19
Игорь Село Жаботин 28.40-28.50, час назад было 28.39-28.49
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Grand Touring
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:30
В Жаботине торги начались с уровня 28.35 на 28.55, но немного потоптавшись на месте увеличились на полкопейки, но через час вернулись в зад, приблизительно к 11-00 прибавли еще 2 копейки, черз полчаса откатились на 1 копейку вниз, после наведения резкости с прицелом на Межбанк курс стабилизировался на уровне 28.40-28.50 и смотрит вверх
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Grand Touring
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:36
Grand Touring написав:
В Жаботине торги начались с уровня 28.35 на 28.55, но немного потоптавшись на месте увеличились на полкопейки, но через час вернулись в зад, приблизительно к 11-00 прибавли еще 2 копейки, черз полчаса откатились на 1 копейку вниз, после наведения резкости с прицелом на Межбанк курс стабилизировался на уровне 28.40-28.50 и смотрит вверх
То есть рынок очень вяло реагирует на погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд. грн) ?
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Игорь
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:56
Игорь написав:
То есть рынок очень вяло реагирует на погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд. грн) ?
ОВГЗ - оффтоп на валютной ветке
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Grand Touring
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:17
Шелепухи. Присели на полкопейки вниз, идем ровно 28.40-28.50
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Grand Touring
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