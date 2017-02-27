В Жаботине торги начались с уровня 28.35 на 28.55, но немного потоптавшись на месте увеличились на полкопейки, но через час вернулись в зад, приблизительно к 11-00 прибавли еще 2 копейки, черз полчаса откатились на 1 копейку вниз, после наведения резкости с прицелом на Межбанк курс стабилизировался на уровне 28.40-28.50 и смотрит вверх
Grand Touring написав:В Жаботине торги начались с уровня 28.35 на 28.55, но немного потоптавшись на месте увеличились на полкопейки, но через час вернулись в зад, приблизительно к 11-00 прибавли еще 2 копейки, черз полчаса откатились на 1 копейку вниз, после наведения резкости с прицелом на Межбанк курс стабилизировался на уровне 28.40-28.50 и смотрит вверх
То есть рынок очень вяло реагирует на погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд. грн) ?
vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет. ...
При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.
Слишком много делов наделал Дональд. Нужно время чтоб исправить.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
2805 написав:Долярчик Вы показали свою силу 21 апреля 2019 года.
уровень "качества" = 73%
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
2805 написав:Долярчик Вы показали свою силу 21 апреля 2019 года.
Ну да, благодаря Долярчику и всем думающим курс сейчас 28, а не 38 Ну а остальные сложности тоже решим со временем)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.