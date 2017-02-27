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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6834683568366837

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 254
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:18

  Alex2006 написав:
  2805 написав:Долярчик Вы показали свою силу 21 апреля 2019 года.

Ну да, благодаря Долярчику и всем думающим курс сейчас 28, а не 38 :) Ну а остальные сложности тоже решим со временем)

Дайте ему 1000 дней! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:22

  vovan_prm написав:
  _hunter написав:
  vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
...

При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.

Слишком много делов наделал Дональд. Нужно время чтоб исправить.

И? -- правопреемник Байдена с этим исправлением справится ничуть не хуже.
_hunter
 
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  #<1 ... 6834683568366837
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