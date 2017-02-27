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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:18
Alex2006 написав: 2805 написав:Долярчик
Вы показали свою силу 21 апреля 2019 года.
Ну да, благодаря Долярчику и всем думающим курс сейчас 28, а не 38
Ну а остальные сложности тоже решим со временем)
Дайте ему 1000 дней!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:22
vovan_prm написав: _hunter написав: vovan_prm написав:
... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
...
При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.
Слишком много делов наделал Дональд. Нужно время чтоб исправить.
И? -- правопреемник Байдена с этим исправлением справится ничуть не хуже.
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