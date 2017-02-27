Дайте ему 1000 дней!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:18
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:22
И? -- правопреемник Байдена с этим исправлением справится ничуть не хуже.
Додано: Сер 25 лис, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.11.2020..........26.11.2020
дата розрахунку.............24.11.2020...........25.11.2020
Євро................................33,6801................33,784...+0.31%
Долар США.....................28,3741................28,3816...+0.03%
После полудня доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки и так простояли почти до 11. С выходом на рынок основных игроков приподнялись на 1.5 копейки. Немного постояв, незадолго до 12 прибавили еще 2 копейки.
В мире доллар продолжает снижение.
Справочный курс встретили котировками 28.3800 - 28.4000, что на 3 копейки выше открытия.
Перед обедом снова выросли на 1.5 копейки. С обеда не вернулись Больше движений не было. Приподнявшийся в обед индекс доллара вернулся к полуденным позициям.
Официальный курс встретили котировками 28.3950 - 28.4150. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня рынок не выглядел слишком тонким. После 12 наторговали еще достаточно много.
Этот день в истории:
2019 - 24.0538 (-11) +433
2018 - 27.7958 (+5) +59
2017 - 26.9136 (+5)
2016 - 25.7244 (+14)
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:10
Я так понимаю, сегодняшнее погашение (до 14 млрд.) зайдет на счета держателей завтра? Тогда сегодняшние расчеты за вчера (до 17 млрд.) должны были как-то сказаться на движениях ликвидности (с суточных депо, например), чего отмечено не было, и/или на хрошем предложении валюты сегодня, чего, судя по динамике торгов, тоже не особо было. В розыгрыше сумма ликвидности, которая перекрывает макс. дневной оборот МБ. Так чем рассчитываются сегодня за вчера? Технически, погашение, вроде бы, не могло успеть перекрыть размещение, даже если считать, что это те же самые держатели овгз (условные нерезы). Просто избыточной ликвидности в системе хватило?
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:15
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн – до 65 млн тонн, сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий
Минэкономики вновь снизило прогноз урожая зерновых в Украине
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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