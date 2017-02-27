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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6834683568366837

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 254
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:18

  Alex2006 написав:
  2805 написав:Долярчик Вы показали свою силу 21 апреля 2019 года.

Ну да, благодаря Долярчику и всем думающим курс сейчас 28, а не 38 :) Ну а остальные сложности тоже решим со временем)

Дайте ему 1000 дней! :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:22

  vovan_prm написав:
  _hunter написав:
  vovan_prm написав:... Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
...

При обычном переизбрании -- не штормануло, а при внеочередном -- шторманет? А причина? -- это же не ВВП обнуленный (где процедура замены непрописана) -- в Штатах это вполне естественный процесс -- после Кеннеди никаких штормов не было.

Слишком много делов наделал Дональд. Нужно время чтоб исправить.

И? -- правопреемник Байдена с этим исправлением справится ничуть не хуже.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.11.2020..........26.11.2020
дата розрахунку.............24.11.2020...........25.11.2020
Євро................................33,6801................33,784...+0.31%
Долар США.....................28,3741................28,3816...+0.03%
После полудня доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, опустились на полкопейки и так простояли почти до 11. С выходом на рынок основных игроков приподнялись на 1.5 копейки. Немного постояв, незадолго до 12 прибавили еще 2 копейки.
В мире доллар продолжает снижение.
Справочный курс встретили котировками 28.3800 - 28.4000, что на 3 копейки выше открытия.
Перед обедом снова выросли на 1.5 копейки. С обеда не вернулись :) Больше движений не было. Приподнявшийся в обед индекс доллара вернулся к полуденным позициям.
Официальный курс встретили котировками 28.3950 - 28.4150. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 5.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня рынок не выглядел слишком тонким. После 12 наторговали еще достаточно много.

Этот день в истории:
2019 - 24.0538 (-11) +433
2018 - 27.7958 (+5) +59

2017 - 26.9136 (+5)
2016 - 25.7244 (+14)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:10

  headshaker написав:Тем временем (коротко):

Золото сыграло злую шутку: на моменте при слабеющем долларе (1.19 к евро) сползло ниже 1810. (См., к примеру, тут: https://www.tradingview.com/)
Ничто не вечно под луной :D

Но у нас свои расклады: сегодня - расплата за вчерашний аукцион ОВГЗ (16,6 млрд грн) и погашение ОВГЗ + проценты (14 млрд грн).


Я так понимаю, сегодняшнее погашение (до 14 млрд.) зайдет на счета держателей завтра? Тогда сегодняшние расчеты за вчера (до 17 млрд.) должны были как-то сказаться на движениях ликвидности (с суточных депо, например), чего отмечено не было, и/или на хрошем предложении валюты сегодня, чего, судя по динамике торгов, тоже не особо было. В розыгрыше сумма ликвидности, которая перекрывает макс. дневной оборот МБ. Так чем рассчитываются сегодня за вчера? Технически, погашение, вроде бы, не могло успеть перекрыть размещение, даже если считать, что это те же самые держатели овгз (условные нерезы). Просто избыточной ликвидности в системе хватило?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:15

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн – до 65 млн тонн, сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий


Минэкономики вновь снизило прогноз урожая зерновых в Украине
https://biz.censor.net/news/3233086/min ... a_zernovyh
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Тогда сегодняшние расчеты за вчера (до 17 млрд.) должны были как-то сказаться на движениях ликвидности (с суточных депо, например), чего отмечено не было

Сегодняшние движения ликвидности будут опубликованы завтра вместе с получившимися остатками на начало завтрашнего дня.
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