Теперь что касается настоящих денег.Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.А почему это, собственно, должно произойти?ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает? Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное