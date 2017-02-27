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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6834683568366837

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 254
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Тогда сегодняшние расчеты за вчера (до 17 млрд.) должны были как-то сказаться на движениях ликвидности (с суточных депо, например), чего отмечено не было

Сегодняшние движения ликвидности будут опубликованы завтра вместе с получившимися остатками на начало завтрашнего дня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:49

Сибарит
понятно, в сутках-днях подзапутался.
в сегодняшнем утреннем (на 12-00) анализе ликвидности отражается движение по суточным депо-сертификатам до 00-00 сегодняшних суток - так?
и все же, получается, что, в основном, резы вчера облиги закупили и, в основном, за собственную грн. с, условно, овернатйов.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:в сегодняшнем утреннем (на 12-00) анализе ликвидности отражается движение по суточным депо-сертификатам до 00-00 сегодняшних суток - так?

Можно и так считать, погрешности это не внесет.
Но по ночам сертификаты никуда не двигаются. Они на то и овернайт, чтобы по ночам спать :)
Все движения показаны за предыдущий рабочий день, а остатки на конец предыдущего рабочего дня и начало сегодяшнего (это одно число). Как отражается на этом новомодный круглосуточный СЭП, я не знаю, но в статистике ничего не поменялось.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 25 лис, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:39

  vovan_prm написав: Теперь что касается настоящих денег.
Весь рунет предрекает ослабление доллара США. Так это явление перманентное.
А почему это, собственно, должно произойти?
ФРС слетела с катушек и печатает деньги стахановскими темпами? Так а какой ЦБ отстает? Наверное многие забыли, что ставки Банка Японии и Национального банка Швейцарии уже много лет не выходили в положительную плоскость.
Или про стабильно-нулевую ставку ЕЦБ.
Безусловно фунт имеет потенциал укрепления. Но там другая песня. Это игры с экзитами.
Таким образом на сегодня индекс танцует в районе 92.00 и как-то не очень хочет пробивать это значение.
В общем моё видение по баксу выглядит следующим образом.....
Краткосрочно и даже среднесрочно возможны любые движения, как трендовые, так и разнонаправленные.
Остается потенциал к снижению. Уж слишком много дров наломал тамошний придypok. Еще мне не нравится возраст новоизбранного. Люди иногда умирают естественным образом в такие годы. И тогда валютный рынок шторманет.
Долгосрочно же индекс будет стремиться в отметке 100, ибо там его естественное


Добрый день.
Есть понимание, на чем конкретно сегодня евро пробил 1,19, а индекс - 92?
Ну ок, вакцино-оптимизм отыграли, Джо завел своих овчарок в Белый дом))
сплошной риск-он и энтузиазм. Но ведь это пока - обяцанки-цяцанки (включая новые "стимулы" и прочие виды заливов). И ЕЦБ обещает печатать не хуже ФРС.
А суровая ковида-стата и фундамент в ЕС на сегодня не лучше, если не хуже Штатов (если говорить не в абсолютных цифрах, а о динамике и локдаунах). И все же евра продолжает гнобить бакс, который своим чередом немного тонет в нефти (а она чего поперла, при увеличении запасов и неувеличении добычи?).
Сплошная иррациональность и розовые мечты о волшебной вакцинации...
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там рiкета, господа?
Завтра?
Captain Obvious
 
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