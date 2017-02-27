Сегодняшние движения ликвидности будут опубликованы завтра вместе с получившимися остатками на начало завтрашнего дня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:49
Сибарит
понятно, в сутках-днях подзапутался.
в сегодняшнем утреннем (на 12-00) анализе ликвидности отражается движение по суточным депо-сертификатам до 00-00 сегодняшних суток - так?
и все же, получается, что, в основном, резы вчера облиги закупили и, в основном, за собственную грн. с, условно, овернатйов.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можно и так считать, погрешности это не внесет.
Но по ночам сертификаты никуда не двигаются. Они на то и овернайт, чтобы по ночам спать
Все движения показаны за предыдущий рабочий день, а остатки на конец предыдущего рабочего дня и начало сегодяшнего (это одно число). Как отражается на этом новомодный круглосуточный СЭП, я не знаю, но в статистике ничего не поменялось.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 25 лис, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:39
Добрый день.
Есть понимание, на чем конкретно сегодня евро пробил 1,19, а индекс - 92?
Ну ок, вакцино-оптимизм отыграли, Джо завел своих овчарок в Белый дом))
сплошной риск-он и энтузиазм. Но ведь это пока - обяцанки-цяцанки (включая новые "стимулы" и прочие виды заливов). И ЕЦБ обещает печатать не хуже ФРС.
А суровая ковида-стата и фундамент в ЕС на сегодня не лучше, если не хуже Штатов (если говорить не в абсолютных цифрах, а о динамике и локдаунах). И все же евра продолжает гнобить бакс, который своим чередом немного тонет в нефти (а она чего поперла, при увеличении запасов и неувеличении добычи?).
Сплошная иррациональность и розовые мечты о волшебной вакцинации...
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там рiкета, господа?
Завтра?
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