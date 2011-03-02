Додано: Сер 25 лис, 2020 19:45

sergikkc007

Я вже втомився ту ракету виглядати. Хоч би вже до 29.00 долетіти - в січні-лютому



Завтра МБ должен .50 проверять, имхо.

Ели с утра выяснится, что портфели овгз выросли за сегодня у гос(ком) банков, а нерезам погасили сегодня и они не перезашли (вчера), то логично ожидать неспешный, но массивный откуп (понятно, что инсайдеры знали это уже вчера).

Не говоря о том, что ЧП-неделя уже 3-й день идет и импортерам тоже уже есть на что погулять. Ну и Thanksgiving Day может перекосить дополнительно.

Так что я бы даже на уровни 2-3.11 поставил.

Если форекс в противофазе по баксу отработает, тогда в Пт. доползём.

Летать, думаю, никто сейчас не будет, погода нелётная.

И 29, похоже, будет - недели через 2, в конце 1-й декады. Если раньше локдауном не накроемся. На моменте выглядит так, что НГЛ дотянут ближе к НГ,

так что на 29 в декабре (на МБ) - шансы вполне рабочие.