Сегодняшние движения ликвидности будут опубликованы завтра вместе с получившимися остатками на начало завтрашнего дня.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:49
Сибарит
понятно, в сутках-днях подзапутался.
в сегодняшнем утреннем (на 12-00) анализе ликвидности отражается движение по суточным депо-сертификатам до 00-00 сегодняшних суток - так?
и все же, получается, что, в основном, резы вчера облиги закупили и, в основном, за собственную грн. с, условно, овернатйов.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можно и так считать, погрешности это не внесет.
Но по ночам сертификаты никуда не двигаются. Они на то и овернайт, чтобы по ночам спать
Все движения показаны за предыдущий рабочий день, а остатки на конец предыдущего рабочего дня и начало сегодяшнего (это одно число). Как отражается на этом новомодный круглосуточный СЭП, я не знаю, но в статистике ничего не поменялось.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 25 лис, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:39
Добрый день.
Есть понимание, на чем конкретно сегодня евро пробил 1,19, а индекс - 92?
Ну ок, вакцино-оптимизм отыграли, Джо завел своих овчарок в Белый дом))
сплошной риск-он и энтузиазм. Но ведь это пока - обяцанки-цяцанки (включая новые "стимулы" и прочие виды заливов). И ЕЦБ обещает печатать не хуже ФРС.
А суровая ковида-стата и фундамент в ЕС на сегодня не лучше, если не хуже Штатов (если говорить не в абсолютных цифрах, а о динамике и локдаунах). И все же евра продолжает гнобить бакс, который своим чередом немного тонет в нефти (а она чего поперла, при увеличении запасов и неувеличении добычи?).
Сплошная иррациональность и розовые мечты о волшебной вакцинации...
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там рiкета, господа?
Завтра?
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:04
А когда ракета вниз? Уже месяц от даты выборов прошел, а ракета даже не начинала прогревать двигатели.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:25
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:27
Николаев ПОВы 28,30-28,50. ОТП банк продавал по 28,43.
Обратила внимание, что все сотрудники банка были без масок, причем некоторые общались с клиентами не через стеклянную стойку, а просто за столиками, как в кафе. Клиенты были все в масках.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:45
sergikkc007
Я вже втомився ту ракету виглядати. Хоч би вже до 29.00 долетіти - в січні-лютому
Завтра МБ должен .50 проверять, имхо.
Ели с утра выяснится, что портфели овгз выросли за сегодня у гос(ком) банков, а нерезам погасили сегодня и они не перезашли (вчера), то логично ожидать неспешный, но массивный откуп (понятно, что инсайдеры знали это уже вчера).
Не говоря о том, что ЧП-неделя уже 3-й день идет и импортерам тоже уже есть на что погулять. Ну и Thanksgiving Day может перекосить дополнительно.
Так что я бы даже на уровни 2-3.11 поставил.
Если форекс в противофазе по баксу отработает, тогда в Пт. доползём.
Летать, думаю, никто сейчас не будет, погода нелётная.
И 29, похоже, будет - недели через 2, в конце 1-й декады. Если раньше локдауном не накроемся. На моменте выглядит так, что НГЛ дотянут ближе к НГ,
так что на 29 в декабре (на МБ) - шансы вполне рабочие.
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
30.12.доллар будет к гривне 28.59
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