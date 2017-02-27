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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:15
Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38
Так вся эта свистопляска к курсу 27 весной?
Если напечатать 100 ярдов,то этого будет достаточно для курса 40,если больше, то может и на 50 залетим.
Локдауном подкрепить для шоколадного эффекта при достижении эквилибриума.
Опять много деполюдей на депозитах,которые могут уронить курс, огромные внешние долги, резервов вроде как достаточно, но при панике быстро их растеряем и опять замаячит неуправляемый девал как в 2014-15-хх.
Так что у кого ещё осталась гривна после всех зелёных покращень,то пора поспешить в обменку,а не ждать мифические 50 копеек весной, которые могут вылезти в кратность и снова к потерям,кто купит по 13 тот пожалеет(с).
п.с. Под конец межбанка нехилый такой рыжик прискакал,завтра 50 будем тестить,это даже не надо быть трастом оксановной(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38
Хотел спросить, в Польше сальдо операций с капиталом 8млрд$
Это свинорылы дали, в том числе нерезиденты свини?
свиней надо гнать в Польше?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:53
Куча других вариантов. Сегодня на аукционе привлекли ресурсы, привлекут и еще Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:58
100 ярдов для курса 40 точно явно недостаточно. Более того, многие экономисты считают, что мы можем себе позволить влить в систему еще порядка 200-300 ярдов. Вопрос, куда и кому конкретно эти деньги распределятся.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:00
А с 1-го января что - все системные проблемы как рукой снимет? Инфляция защищенных статей расходной части согласно проекта Бюджета 2021 - около 18%. Это значит, что реальный дефицит в 2021-м будет выше, чем в 2020-м, и резать финансирование там будет еще не на чем. Почитайте, какие сказки в проекте нарисованы. А между тем, ни газпромовских штрафов, ни прибыли госкомпаний в следующем году, в отличие от этого, не будет - только операционные доходы и новые долги...
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