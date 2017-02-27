Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38

fin написав: Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно. Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.

Так вся эта свистопляска к курсу 27 весной?Если напечатать 100 ярдов,то этого будет достаточно для курса 40,если больше, то может и на 50 залетим.Локдауном подкрепить для шоколадного эффекта при достижении эквилибриума.Опять много деполюдей на депозитах,которые могут уронить курс, огромные внешние долги, резервов вроде как достаточно, но при панике быстро их растеряем и опять замаячит неуправляемый девал как в 2014-15-хх.Так что у кого ещё осталась гривна после всех зелёных покращень,то пора поспешить в обменку,а не ждать мифические 50 копеек весной, которые могут вылезти в кратность и снова к потерям,кто купит по 13 тот пожалеет(с).п.с. Под конец межбанка нехилый такой рыжик прискакал,завтра 50 будем тестить,это даже не надо быть трастом оксановной(((