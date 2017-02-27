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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6835683668376838

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 254
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:15

Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:38

  fin написав:Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.


Так вся эта свистопляска к курсу 27 весной?
Если напечатать 100 ярдов,то этого будет достаточно для курса 40,если больше, то может и на 50 залетим.
Локдауном подкрепить для шоколадного эффекта при достижении эквилибриума.
Опять много деполюдей на депозитах,которые могут уронить курс, огромные внешние долги, резервов вроде как достаточно, но при панике быстро их растеряем и опять замаячит неуправляемый девал как в 2014-15-хх.

Так что у кого ещё осталась гривна после всех зелёных покращень,то пора поспешить в обменку,а не ждать мифические 50 копеек весной, которые могут вылезти в кратность и снова к потерям,кто купит по 13 тот пожалеет(с).

п.с. Под конец межбанка нехилый такой рыжик прискакал,завтра 50 будем тестить,это даже не надо быть трастом оксановной(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:53

  fin написав:Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.

Куча других вариантов. Сегодня на аукционе привлекли ресурсы, привлекут и еще :) Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:58

  somilitark написав:
  fin написав:Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.


Так вся эта свистопляска к курсу 27 весной?
Если напечатать 100 ярдов,то этого будет достаточно для курса 40,если больше, то может и на 50 залетим.
Локдауном подкрепить для шоколадного эффекта при достижении эквилибриума.
Опять много деполюдей на депозитах,которые могут уронить курс, огромные внешние долги, резервов вроде как достаточно, но при панике быстро их растеряем и опять замаячит неуправляемый девал как в 2014-15-хх.

Так что у кого ещё осталась гривна после всех зелёных покращень,то пора поспешить в обменку,а не ждать мифические 50 копеек весной, которые могут вылезти в кратность и снова к потерям,кто купит по 13 тот пожалеет(с).

п.с. Под конец межбанка нехилый такой рыжик прискакал,завтра 50 будем тестить,это даже не надо быть трастом оксановной(((
100 ярдов для курса 40 точно явно недостаточно. Более того, многие экономисты считают, что мы можем себе позволить влить в систему еще порядка 200-300 ярдов. Вопрос, куда и кому конкретно эти деньги распределятся.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:00

  Alex2006 написав:Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.


А с 1-го января что - все системные проблемы как рукой снимет? :D Инфляция защищенных статей расходной части согласно проекта Бюджета 2021 - около 18%. Это значит, что реальный дефицит в 2021-м будет выше, чем в 2020-м, и резать финансирование там будет еще не на чем. Почитайте, какие сказки в проекте нарисованы. А между тем, ни газпромовских штрафов, ни прибыли госкомпаний в следующем году, в отличие от этого, не будет - только операционные доходы и новые долги...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:14

  fin написав: мы можем себе позволить влить в систему еще порядка 200-300 ярдов. Вопрос, куда и кому конкретно эти деньги распределятся.

Привет целебные 90-е :lol:
Когда ВВП терял по 15% в год и очень многие стали голые и босые.

Можно влить, но как говорил ДС, трудно потом упрятать обратно зубную пасту из тюбика(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:42

Как говорил один известный премьер:"ничево скиглити, засучивайте рукава, берите лопаты и садите капусту, картошку."
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:44

  Alex2006 написав:
  fin написав:Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.

Куча других вариантов. Сегодня на аукционе привлекли ресурсы, привлекут и еще :) Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.

Дивні фантазії торчунів у нікомунепотрібному.
За 11 місяців емітували трохи більше 100 ярдів, а тут за один місяць кабанчики та зебри сподівають, що налиють ще стільки ж.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:52

  fin написав:Как говорил один известный премьер:"ничево скиглити, засучивайте рукава, берите лопаты и садите капусту, картошку."

Вижу коноплю вы уже не только вырастили, но и эффектно употребили :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:18

  flyman написав:
  Alex2006 написав:
  fin написав:Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.

Куча других вариантов. Сегодня на аукционе привлекли ресурсы, привлекут и еще :) Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.

Дивні фантазії торчунів у нікомунепотрібному.
За 11 місяців емітували трохи більше 100 ярдів, а тут за один місяць кабанчики та зебри сподівають, що налиють ще стільки ж.

О, опять фантазии про эмиссию пошли :) Уже какой раз слышу эту сказку, при том потом те же люди говорят, что "эмиссии сейчас нет только чтобы выпустить инсайдеров!!" :D Не знаю на каких оленей рассчитаны эти басни, но и они не очень действуют, как видите :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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