Alex2006 написав:Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.
А с 1-го января что - все системные проблемы как рукой снимет? Инфляция защищенных статей расходной части согласно проекта Бюджета 2021 - около 18%. Это значит, что реальный дефицит в 2021-м будет выше, чем в 2020-м, и резать финансирование там будет еще не на чем. Почитайте, какие сказки в проекте нарисованы. А между тем, ни газпромовских штрафов, ни прибыли госкомпаний в следующем году, в отличие от этого, не будет - только операционные доходы и новые долги...
а как же продажа земли
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Нечего - все уже продано до нас (с) Согласно последнего аудита, в госсобственности менее 2 млн га ликвидных земель. А распайованная - в договорах длительной аренды, которые еще попробуй разорвать... В общем, будем посмотреть, что из этого всего получится, но как существенный фактор притока валюты я бы не рассматривал. По крайней мере сразу.
С началом приватизации жилья на рынке вообще никаких новых денег не появилось - он формировался годами, а "выстретил" только в начале 2000-х. Да и то на бурно-растущей экономике, о чем сейчас только мечтать остается...
PS: вашу иронию я понял и оценил, если что )) просто решил чуток развернуть ответ