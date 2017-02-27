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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6836683768386839

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 254
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
6%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
89
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:39

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.


А с 1-го января что - все системные проблемы как рукой снимет? :D Инфляция защищенных статей расходной части согласно проекта Бюджета 2021 - около 18%. Это значит, что реальный дефицит в 2021-м будет выше, чем в 2020-м, и резать финансирование там будет еще не на чем. Почитайте, какие сказки в проекте нарисованы. А между тем, ни газпромовских штрафов, ни прибыли госкомпаний в следующем году, в отличие от этого, не будет - только операционные доходы и новые долги...

а как же продажа земли :lol: :?:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:53

  yama написав:а как же продажа земли :lol: :?:


Нечего - все уже продано до нас (с) :mrgreen: Согласно последнего аудита, в госсобственности менее 2 млн га ликвидных земель. А распайованная - в договорах длительной аренды, которые еще попробуй разорвать... В общем, будем посмотреть, что из этого всего получится, но как существенный фактор притока валюты я бы не рассматривал. По крайней мере сразу.

С началом приватизации жилья на рынке вообще никаких новых денег не появилось - он формировался годами, а "выстретил" только в начале 2000-х. Да и то на бурно-растущей экономике, о чем сейчас только мечтать остается...

PS: вашу иронию я понял и оценил, если что )) просто решил чуток развернуть ответ
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:а как же продажа земли

Чьей?
Mind the gap.
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