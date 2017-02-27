Alex2006 написав:Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.
А с 1-го января что - все системные проблемы как рукой снимет? Инфляция защищенных статей расходной части согласно проекта Бюджета 2021 - около 18%. Это значит, что реальный дефицит в 2021-м будет выше, чем в 2020-м, и резать финансирование там будет еще не на чем. Почитайте, какие сказки в проекте нарисованы. А между тем, ни газпромовских штрафов, ни прибыли госкомпаний в следующем году, в отличие от этого, не будет - только операционные доходы и новые долги...
а как же продажа земли
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Нечего - все уже продано до нас (с) Согласно последнего аудита, в госсобственности менее 2 млн га ликвидных земель. А распайованная - в договорах длительной аренды, которые еще попробуй разорвать... В общем, будем посмотреть, что из этого всего получится, но как существенный фактор притока валюты я бы не рассматривал. По крайней мере сразу.
С началом приватизации жилья на рынке вообще никаких новых денег не появилось - он формировался годами, а "выстретил" только в начале 2000-х. Да и то на бурно-растущей экономике, о чем сейчас только мечтать остается...
PS: вашу иронию я понял и оценил, если что )) просто решил чуток развернуть ответ
fin написав:Вообщем все идет к тому, что недостающих 100-150 млрд.грн. скорее всего напечатают, возможно 200. Других вариантов не видно.
Куча других вариантов. Сегодня на аукционе привлекли ресурсы, привлекут и еще Остался всего месяц, дотянут спокойно, просто некоторые расходы будут заморожены, 100 раз так уже делали.
Дивні фантазії торчунів у нікомунепотрібному. За 11 місяців емітували трохи більше 100 ярдів, а тут за один місяць кабанчики та зебри сподівають, що налиють ще стільки ж.
От гиперинфляции и роста курса аля 90-е при большом тираже гривны и падении ВВП нынче спасает денежное обескровливание экономики,ведь это бабло для правительства и банков,а так же депрессия спроса.Это пока.За пандемию в импорте потеряли больше.Если прям щас,допустим,все вакцинированы и все хорошо,то ввп начнет восстановление,но импорт и туризм попрут быстрее,к тому же увеличится оборачиваемость ранее напечатанного и вот тогда,если не начать заранее связывать эту ликвидность,инфляция и курс дадут жару.29,5-30 к НГ реально,все таки нам обещали конец жирных времён эпохи бедности.А при вероятном полном бюджетном крахе в 2021 ловить курс будет очень увлекательным занятием.
goldfinger написав:От гиперинфляции и роста курса аля 90-е при большом тираже гривны и падении ВВП нынче спасает...
Розмір ЗВР. Тільки він:
По данным МВФ, 28 лет назад золотовалютные резервы молодого украинского государства были достаточно скромными. В 1992 году во времена премьерства Фокина и Кучмы сумма золотовалютных запасов Украины на конец года составляла с 468 млн 913 тыс. 725 долларов. Через год, когда правительство возглавлял Звягильский, ЗВР резко упали до суммы 166 млн 106 тыс. 210 долларов.
Уже через два года во время премьерства Марчука ЗВР преодолели отметку в один млрд и составили более 1 млрд 69 млн долларов.
В 1996 году, когда премьер-министром Украины был Лазаренко (позже осужден в США за отмывание денег, мошенничество с банковскими переводами и вымогательство), ЗВР выросли до 1 млрд 971 млн долларов. По данным «Transparency International», Лазаренко ограбил Украину на 200 млн долларов.
В следующем году при другом премьере Пустовойтенко, который до этого был министром в Кабмине Лазаренко, ЗВР резко выросли до 2 млрд 359 млн долларов, но в декабре 1998 года стремительно сократились до отметки 793 млн долларов.
Во время правительства Ющенко в 1999-2000 годах ЗВР выросли до 1 млрд 477 млн долларов и с тех пор этот показатель постоянно поднимался вверх до 2007 года включительно.