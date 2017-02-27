По данным МВФ, 28 лет назад золотовалютные резервы молодого украинского государства были достаточно скромными. В 1992 году во времена премьерства Фокина и Кучмы сумма золотовалютных запасов Украины на конец года составляла с 468 млн 913 тыс. 725 долларов. Через год, когда правительство возглавлял Звягильский, ЗВР резко упали до суммы 166 млн 106 тыс. 210 долларов.



Уже через два года во время премьерства Марчука ЗВР преодолели отметку в один млрд и составили более 1 млрд 69 млн долларов.



В 1996 году, когда премьер-министром Украины был Лазаренко (позже осужден в США за отмывание денег, мошенничество с банковскими переводами и вымогательство), ЗВР выросли до 1 млрд 971 млн долларов. По данным «Transparency International», Лазаренко ограбил Украину на 200 млн долларов.



В следующем году при другом премьере Пустовойтенко, который до этого был министром в Кабмине Лазаренко, ЗВР резко выросли до 2 млрд 359 млн долларов, но в декабре 1998 года стремительно сократились до отметки 793 млн долларов.



Во время правительства Ющенко в 1999-2000 годах ЗВР выросли до 1 млрд 477 млн долларов и с тех пор этот показатель постоянно поднимался вверх до 2007 года включительно.