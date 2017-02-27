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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6837683868396840

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 255
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:26

  tobias написав:
  somilitark написав:
  fin написав: мы можем себе позволить влить в систему еще порядка 200-300 ярдов. Вопрос, куда и кому конкретно эти деньги распределятся.

Привет целебные 90-е :lol:

А багато хто став мільярдером: РЛАб ІВК, ВМП, ДФ.

Появились новые профессии,которые все правительства от этих нелюдей мечтают выдоить,типа таких как дупомои из Италии, стройбаны из мацковии и Польши, Наташи из Турций и просто челядь,которая затыкает все дыры на работах, на которые не хотят идти тамошние аборигены относительно задарма.
Они развалили 80% промышленности,превратили нас в аграрную провинцию,заставили скитаться по свету,а теперь давят "реформами",которые заключались в грабительской девальвации и дорисовыванием нулей к коммуналке и всем товарам и услугам.
А теперь начались зелёные видосики для экстаза Доллярчиков.
Так что только кратный девал,по-другому никак,пока депозитная масса наслаждается ставками 5 или 7 % ещё норм,как только начнёт движение,волна опять понесёт нас к алкашке эквилибриумвне.
Сегодня будем брать 28.60 или 50 хватит?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А теперь начались зелёные видосики для экстаза Доллярчиков

Наступного тижня - їду в Київ на Податковий Майдан!
Оце так поворот подій :shock: :mrgreen:

Києве!!!!! Приймай Долярчиків 1-го числа!!!
Веземо в подарунок шини! :shock: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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