Появились новые профессии,которые все правительства от этих нелюдей мечтают выдоить,типа таких как дупомои из Италии, стройбаны из мацковии и Польши, Наташи из Турций и просто челядь,которая затыкает все дыры на работах, на которые не хотят идти тамошние аборигены относительно задарма.
Они развалили 80% промышленности,превратили нас в аграрную провинцию,заставили скитаться по свету,а теперь давят "реформами",которые заключались в грабительской девальвации и дорисовыванием нулей к коммуналке и всем товарам и услугам.
А теперь начались зелёные видосики для экстаза Доллярчиков.
Так что только кратный девал,по-другому никак,пока депозитная масса наслаждается ставками 5 или 7 % ещё норм,как только начнёт движение,волна опять понесёт нас к алкашке эквилибриумвне.
Сегодня будем брать 28.60 или 50 хватит?