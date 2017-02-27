Додано: Чет 26 лис, 2020 11:25

headshaker

У вас опять волшебная математика, присмотритесь внимательнее к цифрам.

По МБ, движемся к 28.50,видимо 28.60 не будет,если только рыжика не подбросят под закрытие.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.