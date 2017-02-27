fin написав: мы можем себе позволить влить в систему еще порядка 200-300 ярдов. Вопрос, куда и кому конкретно эти деньги распределятся.
Привет целебные 90-е
А багато хто став мільярдером: РЛАб ІВК, ВМП, ДФ.
Появились новые профессии,которые все правительства от этих нелюдей мечтают выдоить,типа таких как дупомои из Италии, стройбаны из мацковии и Польши, Наташи из Турций и просто челядь,которая затыкает все дыры на работах, на которые не хотят идти тамошние аборигены относительно задарма. Они развалили 80% промышленности,превратили нас в аграрную провинцию,заставили скитаться по свету,а теперь давят "реформами",которые заключались в грабительской девальвации и дорисовыванием нулей к коммуналке и всем товарам и услугам. А теперь начались зелёные видосики для экстаза Доллярчиков. Так что только кратный девал,по-другому никак,пока депозитная масса наслаждается ставками 5 или 7 % ещё норм,как только начнёт движение,волна опять понесёт нас к алкашке эквилибриумвне. Сегодня будем брать 28.60 или 50 хватит?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ остановился, и это (по памяти) первая неделя, начиная с марта, когда недельное изменение положительное.
- за последний день ( 26 ноя к 25 ноя ): +324 млн (sic!) ( 74,940 - 74,805 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 26 ноя к 19 ноя ): +148 млн (sic!) ( 74,940 - 74,791 млрд грн ) - за последний месяц ( 26 ноя к 26 окт ): -3.39 млрд ( 74,940 - 78,330 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 26 ноя к 19 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0 Банки: -421 млн Юр. лица: -35 млн Физ. лица: -73 млн Нерезиденты: +148 млн Всего: +381 млн Размещение во вторник и погашение в среду привело к скромному изменению общего баланса.
Окончательного ответа на вопрос, является ли это изменением тренда, пока нет, но сам вопрос поставлен весьма основательно.
Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ остановился, и это (по памяти) первая неделя, начиная с марта, когда недельное изменение положительное.
- за последний день ( 26 ноя к 25 ноя ): +324 млн (sic!) ( 74,940 - 74,805 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 26 ноя к 19 ноя ): +148 млн (sic!) ( 74,940 - 74,791 млрд грн ) - за последний месяц ( 26 ноя к 26 окт ): -3.39 млрд ( 74,940 - 78,330 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 26 ноя к 19 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0 Банки: -421 млн Юр. лица: -35 млн Физ. лица: -73 млн Нерезиденты: +148 млн Всего: +381 млн Размещение во вторник и погашение в среду привело к скромному изменению общего баланса.
Окончательного ответа на вопрос, является ли это изменением тренда, пока нет, но сам вопрос поставлен весьма основательно.
Дві доби на місті, перед первинним аукціоном продали десь 150 млн. гривні і ось... Ти дим!!!
На останньому аукціоні прикупили аж 323 млн. гривньових ОВДП!
Давненько такого не було!
А всі тут міркують чим бюджет закривати
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
VALONI написав:На межбанке перевес спроса, а население начало активнее продавать доллар.
Акції в магазинах. Люди тратяться, а гривні на руках не вистачає. От і здають. А от новина про нерезів дуже цікава. Того диви навіть і до 29 не дотопаємо якщо ставки по ОВДП ще трішки підростуть. Франківськ 28,35-37/28,45-47
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 26.11.2020................28,4381 Доллар прибавил более 5 копеек. Сегодня курс индейки актуальнее курса доллара. ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред сверху на полкопейки. После очень короткой паузы выросли на 1.5 копейки, потом на копейку откатились и снова выросли на полкопейки. Сессия проходит с достаточно сумбурными, но небольшими движениями, сказывается неудобный режим торговли. Справочный курс встретили котировками 28.4350 - 28.4500 (возможна корректировка), что на копейку выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах сократились за счет существенного увеличения объема суточных сертификатов. Смягчили это сокращение серьезные расходы казначейства и скромная инкассация.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 310.2 до все еще скромные 355.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение осталось на уровне понедельника, а спрос вырос, увеличив отрыв.