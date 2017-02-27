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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6838683968406841>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 255
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:26

  tobias написав:
  somilitark написав:
  fin написав: мы можем себе позволить влить в систему еще порядка 200-300 ярдов. Вопрос, куда и кому конкретно эти деньги распределятся.

Привет целебные 90-е :lol:

А багато хто став мільярдером: РЛАб ІВК, ВМП, ДФ.

Появились новые профессии,которые все правительства от этих нелюдей мечтают выдоить,типа таких как дупомои из Италии, стройбаны из мацковии и Польши, Наташи из Турций и просто челядь,которая затыкает все дыры на работах, на которые не хотят идти тамошние аборигены относительно задарма.
Они развалили 80% промышленности,превратили нас в аграрную провинцию,заставили скитаться по свету,а теперь давят "реформами",которые заключались в грабительской девальвации и дорисовыванием нулей к коммуналке и всем товарам и услугам.
А теперь начались зелёные видосики для экстаза Доллярчиков.
Так что только кратный девал,по-другому никак,пока депозитная масса наслаждается ставками 5 или 7 % ещё норм,как только начнёт движение,волна опять понесёт нас к алкашке эквилибриумвне.
Сегодня будем брать 28.60 или 50 хватит?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:46

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

В чем реальные риски для украинских граждан по курсам валют и драгметаллов

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:57

Тем временем: свершилось!

Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ остановился, и это (по памяти) первая неделя, начиная с марта, когда недельное изменение положительное.

- за последний день ( 26 ноя к 25 ноя ): +324 млн (sic!) ( 74,940 - 74,805 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 26 ноя к 19 ноя ): +148 млн (sic!) ( 74,940 - 74,791 млрд грн )
- за последний месяц ( 26 ноя к 26 окт ): -3.39 млрд ( 74,940 - 78,330 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 26 ноя к 19 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: -421 млн
Юр. лица: -35 млн
Физ. лица: -73 млн
Нерезиденты: +148 млн
Всего: +381 млн
Размещение во вторник и погашение в среду привело к скромному изменению общего баланса.

Окончательного ответа на вопрос, является ли это изменением тренда, пока нет, но сам вопрос поставлен весьма основательно.

----------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:25

headshaker
У вас опять волшебная математика, присмотритесь внимательнее к цифрам.
По МБ, движемся к 28.50,видимо 28.60 не будет,если только рыжика не подбросят под закрытие.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:25

  headshaker написав:Тем временем: свершилось!

Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ остановился, и это (по памяти) первая неделя, начиная с марта, когда недельное изменение положительное.

- за последний день ( 26 ноя к 25 ноя ): +324 млн (sic!) ( 74,940 - 74,805 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 26 ноя к 19 ноя ): +148 млн (sic!) ( 74,940 - 74,791 млрд грн )
- за последний месяц ( 26 ноя к 26 окт ): -3.39 млрд ( 74,940 - 78,330 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 26 ноя к 19 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: -421 млн
Юр. лица: -35 млн
Физ. лица: -73 млн
Нерезиденты: +148 млн
Всего: +381 млн
Размещение во вторник и погашение в среду привело к скромному изменению общего баланса.

Окончательного ответа на вопрос, является ли это изменением тренда, пока нет, но сам вопрос поставлен весьма основательно.

----------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)

Вроде, исходя из ваших цифр, за последний день +135 млн получается, а не +324?
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:37

Цікавина


Вітаюсь совсіма.

Що ставка животворяща з нерезами робить...

Дві доби на місті, перед первинним аукціоном продали десь 150 млн. гривні і ось... Ти дим!!!

На останньому аукціоні прикупили аж 323 млн. гривньових ОВДП!

Давненько такого не було!

А всі тут міркують чим бюджет закривати :!: :idea: :!:


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:38

На межбанке перевес спроса, а население начало активнее продавать доллар.

Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:59

  VALONI написав:На межбанке перевес спроса, а население начало активнее продавать доллар.

Акції в магазинах. Люди тратяться, а гривні на руках не вистачає. От і здають.
А от новина про нерезів дуже цікава. Того диви навіть і до 29 не дотопаємо якщо ставки по ОВДП ще трішки підростуть.
Франківськ 28,35-37/28,45-47
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:27

28.35-28.40/28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
26.11.2020................28,4381
Доллар прибавил более 5 копеек.
Сегодня курс индейки актуальнее курса доллара.
ТОМную сессию открыли на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред сверху на полкопейки. После очень короткой паузы выросли на 1.5 копейки, потом на копейку откатились и снова выросли на полкопейки. Сессия проходит с достаточно сумбурными, но небольшими движениями, сказывается неудобный режим торговли.
Справочный курс встретили котировками 28.4350 - 28.4500 (возможна корректировка), что на копейку выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились за счет существенного увеличения объема суточных сертификатов. Смягчили это сокращение серьезные расходы казначейства и скромная инкассация.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 310.2 до все еще скромные 355.6 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение осталось на уровне понедельника, а спрос вырос, увеличив отрыв.
Сибарит
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