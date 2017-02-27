RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6838683968406841

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 255
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
48
28,50-29,00
35%
90
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:28

Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т.
Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей.
К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего.
Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 885
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:57

  andrein написав:Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т.
Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей.
К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего.
Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).

источник явно русосми...
есть же достаточно в украинских СМИ об этом, почему распространяете именно русский с умышленным и незаметным на первый взгляд унижением Украины?
Ну и данные уже устарели, неделя прошла, есть посвежее цифры
motosmile
 
Повідомлень: 501
З нами з: 14.02.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:04

Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:10

  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:


більш ймовірно, що скоро побачимо 29,00
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 08.09.19
Подякував: 322 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:18

  motosmile написав:
  andrein написав:Со второй половины года агроэкспорт замедлился. С начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 23 ноября экспорт зерновых из Украины сократился на 3,15 млн т, или 14%, и достиг 19,18 млн т. В частности, пшеницы было экспортировано на 1,39 млн т, или 11%, меньше, ржи — меньше на 66%, или на 3,3 тыс. т.
Экспорт украинской кукурузы сейчас отстает на 2,09 млн т, или 32%, от прошлогодних показателей.
К 19 ноября на Украине собрали 8,1 млн т сахарной свеклы с 88% посадочных площадей. При этом производство сахара отстает на 35% от прошлогоднего.
Товарооборот внешней торговли молочными продуктами за январь-октябрь 2020 г. вырос на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 444,1 млн грн. При этом эксперты Ассоциации производителей молока отмечают, что активность растет исключительно за счет наращивания импорта (+124%, до $250,2 млн), поскольку экспорт за 10 месяцев упал на 20% ($194 млн).

источник явно русосми...
есть же достаточно в украинских СМИ об этом, почему распространяете именно русский с умышленным и незаметным на первый взгляд унижением Украины?
Ну и данные уже устарели, неделя прошла, есть посвежее цифры


Зачем искать зраду в цифрах и процентах ? Кто виноват в засухе ?
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 885
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:36

  Сибарит написав:

Похоже, что кто-то счел курс приближающимся к максимуму и надеется на курс ниже на момент погашения. Теперь все будет зависеть от того, насколько такой прогноз массовый? Ну и от ведомых.

Схоже, що хлопцi помиляються і дуже, ви їм там скажіть, що максимум станеться 30 листопада на цей місяць і далі хай не розслаблюються:)
Trast
 
Повідомлень: 621
З нами з: 10.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:54

  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:

Рітейл закуповиє виключно за гривні виключно вітчизніні товари чи також в магазинах будуть присутні імпортні товари ? :mrgreen:
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9911
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2586 раз.
Подякували: 1995 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:00

  tobias написав:Скільки мільярдів $$ зайде в рітейл з кубишок за тиждень?
Якщо $3-5 млрд, то гривня піде на 28 однозначно. Знижки 50-70%!
Це вже не ті дітячі 10-30%, якими звикли мазати по губах українського споживача минулі 10 років. Якщо хоча б 25% річного рітейлу, книг, гаджетів, смартфонів, телевізорів, авто продадуть за ці два тижні, то можемо піти на 27.5-27.8 до кінця грудня. З 15 грудня до 15 січня у всіх вихідні. Можна навіть карантин запроваджувати! :mrgreen:


Массово доллар менять на ширпотреб по скидкам сейчас не будут, только за имеющуюся свободную гривну - потребительские настроения не те. Да и величину скидок я бы не преувеличивал - "белые" торговцы опустили ценники до уровня "серых", вот, собственно, и все. Это неплохо, да - есть возможность купить официальный товар с гарантией, и качество обслуживания будет выше среднего. Но и мотивации покупать ненужное тоже нет, как это происходит на Черную пятницу, например, в США
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8479
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:15

  headshaker написав:
- за последний день ( 26 ноя к 25 ноя ): +324 млн (sic!) ( 74,940 - 74,805 млрд грн )

...


  SAndriy1 написав:Вроде, исходя из ваших цифр, за последний день +135 млн получается, а не +324?


  somilitark написав:headshaker
У вас опять волшебная математика, присмотритесь внимательнее к цифрам.
По МБ, движемся к 28.50,видимо 28.60 не будет,если только рыжика не подбросят под закрытие.


Приятно осознавать, что даже цифры кому-то интересны. :D

Это не волшебная математика, а некорректное значение за 25 ноября.
Првильное значение (с точностью до миллионов) - 74 617, изменение - 323.
Приношу извинения всем, введенным в заблуждение.

Отдельная проблема - баланс между читаемостью (округление) и ошибками этого самого округления. Наилучшего решения здесь нет. На всякий случай, я всегда привожу первоисточник: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
И цифры можно сверить, и много разных собственных выводов сделать.
headshaker
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2401 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6838683968406841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, motosmile і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2060, 2061, 2062
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20617 2657529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 14:03
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7291 1682209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 11:50
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.